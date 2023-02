Mesaj sfasietor dupa funerariile lui Paul Walker: As fi vrut sa fie nunta ta, nu inmormantarea!

Actorul Paul Walker a fost inmormantat in acest weekend, fiind acompaniat pe ultimul drum de rude si prieteni. Durerea apropiatilor a fost si mai mare cand un prieten al actorului a transmis un mesaj emotionant.

"Astazi, intr-o camera cu toti cei dragi tie, as fi vrut sa fie nunta ta, nu inmormantarea. Dumnezeu are un plan mai bun, dincolo de intelegerea noastra", a transmis Tyrese Gibson, coleg si prieten cu Paul Walker, arata International Business Times.

Fratele lui Paul Walker, noua vedeta Fast&Furious?

Mesaje precum cel de mai sus au impanzit retelele de socializare, prietenii actorului plangandu-i moartea imediat dupa funeralii.

"Din motive egoiste, am fi vrut sa mai stai, inca un zambet, inca o dubla, inca un dialog, inca un moment. Presupun ca nu poti sa primesti tot ce vrei in viata. Dar inimile noatre sunt pline de momente petrecute cu tine, 13 ani de bucurie si iubire", a mai scris Gibson.

Paul Walker, in varsta de 40 de ani, a murit in urma unui grav accident de circulatie. La volanul masinii in care se afla actorul era prietenul sau Roger Rodas. Si acesta a murit in accident.

M.G.

Ads