Natalie Portman s-a logodit cu un coregraf si va avea un copil

Actrita Natalie Portman este insarcinata cu primul sau copil si s-a logodit cu Benjamin Millepied, coregraful care a lucrat la ultimul film al acesteia, "Black Swan".

Un purtator de cuvant al actritei a confirmat ca este insarcinata si ca cei doi urmeaza sa se casatoreasca, insa nu a dat mai multe detalii, relateaza Associated Press.

Portman, in varsta de 29 de ani, si Millepied, un coregraf si balerin de succes, s-au intalnit in timpul realizarii filmului "Black Swan", un thriller psihologic in care actrita joaca rolul unei balerine. De altfel, Portman a fost deja nominalizata la un premiu Golden Globe si Screen Actors Guild pentru cea mai buna actrita intr-un rol principal.

De asemenea, pe langa coregrafie, Millepied a jucat un rol secundar in film, ca dansator.

Ads