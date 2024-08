Nicolas Cage s-a intors pe platourile de filmare, dupa ce a fost arestat

Nicolas Cage nu lasa problemele cu politia sa ii afecteze cariera, astfel ca la doua zile dupa ce a fost arestat pentru violenta domestica si scandal in public, el a revenit pe platourile de filmare.

Actorul a fost surprins, marti, de paparazzi cand fuma o tigara si citea un scenariu in timpul unei pauze intre filmari, potrivit portaluluiTMZ

Actorul american filmeaza in aceasta perioada pentru productia "Medalion", a carei lansare este programata pentru anul viitor.

Potrivit unui reprezentant din echipa noi productii cinematografice, filmarile nu au fost "afectate in vreun fel" de arestarea lui Cage, iar lucrurile decurg normal.

Nicolas Cage a fost arestat

Celebrul actor american Nicolas Cage a fost arestat, sambata, in New Orleans, pentru violenta domestica, de catre politistii americani. El a fost acuzat si de tulburarea linistii publice. Actorul aflat in stare de ebrietatea a fost arestat dupa o cearta cu sotia sa in fata unui imobil.

Politistii au fost chemati la fata locului de catre un sofer de taxi, care a declarat ca Nicolas Cage tipa la sotia sa, Alice, in plina strada, iar la un moment dat chiar a bruscat-o. Oamenii legii au decis arestarea actorului. Acesta a fost eliberat cateva ore mai tarziu si va aparea in fata instantei la finele lunii mai.

Nicolas Cage a fost recent si in Romania, unde a filmat pentru productia "Ghost Rider 2".

