Organizatorii premiilor Grammy au decis sa desfiinteze comitetul "secret" care alegea nominalizatii

"Aceste schimbari semnificative" ale procesului de selectie "reflecta angajamentul" premiilor Grammy de "a evolua odata cu peisajul muzical si de a se asigura ca regulile si liniile directoare sunt transparente si corecte", a explicat Academia.Numarul categoriilor pentru care va fi posibil votul este redus, adauga institutia. De altfel, Grammy va recompensa de acum inainte si muzica latino-americana si muzica lumii, adica 86 de categorii in total.Aceasta schimbare vine ca urmare a acuzatiilor de "coruptie" aduse in noiembrie de cantaretul canadian The Weeknd, star R&B, unul dintre marii artisti uitati la editia din 2020 in ciuda succesului sau comercial."Grammy-urile raman corupte", a scris pe Twitter artistul canadian, celebru pentru melodii precum "Blinding Lights" si "Starboy". El a anuntat ca nu va mai permite casei sale de discuri sa ii inscrie muzica in cursa pentru trofeele acordate de Recording Academy.Harvey Mason Jr, presedinte interimar al Academiei, a afirmat ca aceasta din urma, care cuprinde profesionisti din industria muzicala, a cunoscut un an de "transformari si schimbari fara precedent".Este vorba "despre o noua Academie", care are vocatia de a "raspunde nevoilor comunitatii muzicale", a asigurat el.In 2020, Deborah Dugan, prima femeie PDG a Recording Academy, a fost concediata pentru "deficiente si esecuri in gestionarea sa".Aceasta din urma, care a depus plangere, acuzase Academia de discriminare, de hartuire sexuala si de nereguli in ceea ce priveste voturile pentru Premiile Grammy . Fostul cantaret de la One Direction Zayn Malik a criticat de asemenea comitetul care a facut nominalizarile in mai.