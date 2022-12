O artista s-a casatorit in mare taina (Foto)

Cantareata si actrita Ashley Tisdale s-a casatorit in secret in aceasta saptamana. Artista a anuntat ca a facut acest pas printr-o fotografie postata pe o retea de socializare in care apare langa sotul sau.

"Cea mai frumoasa zi din viata mea", a scris pe Instagram Ashley Tisdale.

Faptul ca actrita a tinut totul secret nu este un soc, pentru ca ea este cunoscuta pentru faptul ca tine departe de ochii presei viata personala.

Postarea artistei a fost apreciata de peste 436.000 de persoane. Mii de fani i-au transmis ca spera sa imbatraneasca alaturi de sotul sau, pe cand altii i-au cerut sa faca urgent si un copil.

