O prezentatoare TV primeste daune de 55 de milioane de dolari - care a fost motivul procesului

Prezentatoarea TV Erin Andrews va primi daune de 55 de milioane de dolari in urma unui proces castigat si intentat dupa ce un barbat a filmat-o intr-o camera de hotel si a postat pe Internet imaginile.

Daunele urmeaza sa fie platite atat de reprezentantii hotelului (27 de milioane de dolari), cat si de Michael Barrett, barbatul care a filmat-o. Acesta va trebui sa achite 28 de milioane de dolari, arata Fortune.

Erin Andrews a fost filmata goala, in timp ce se afla intr-o camera de hotel, in 2008. Imaginile au fost facute publice de Michael Barrett, care se afla in camera alaturata si care in 2009 le-a postat pe Internet.

Prezentatoarea TV a descris ca fiind infioratoare perioada ce a urmat dupa publicarea filmuletului pe Internet, care a fost urmarit de milioane de persoane. Aceasta a precizat ca dupa incident a ajuns sa sufere mult, devenind depresiva.

Avocatii sai au sustinut ca reprezentantii hotelului au fost neglijenti si ca ar fi putut sa previna incidentul.

La randul lor, reprezentantii hotelului au sustinut ca responsabilitatea este numai a lui Michael Barrett si ca nimeni nu ar fi putut sa prevada ceea ce urma sa faca.

Michael Barrett aflase ca Erin Andrews urma sa se cazeze in respectivul hotel la o anumita data si a ocupat o incapere alaturata. Barbatul a filmat-o pe femeie printr-o fereastra, in timp ce aceasta se schimba.

Michael Barrett a fost condamnat la 30 de luni de inchisoare.

