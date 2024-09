O vedeta s-a casatorit de cateva zile, dar deja a pierdut inelul: l-a scos ca sa faca sex

Jenny McCarthy, model, om de televiziune si actrita, care la sfarsitul lunii august a devenit sotia lui Donnie Wahlberg, membru al trupei New Kids on the Block, si-a pierdut deja inelul, dupa ce l-a scos de pe deget pentru a face sex. Din fericire pentru ea, cu sotul sau!

Membru al trupei New Kids on the Block: Salutari din Rai!

Vedeta in varsta de 41 de ani, care s-a maritat pe 31 august, a povestit recent ca a ramas fara inel, dupa ce l-a scos, inainte de a face sex cu sotul sau, si l-a pus pe tavita adusa de room service. Un membru al personalului din hotel a venit insa si a luat tavita, actrita ramanand fara bijuterie.

"Deja am pierdut inelul. Eram la hotel si nu poti tine inelul pe deget... e mai greu sa devii romantic cu diamante pe mana. L-am scos si l-am pus pe tava adusa de room service, dar ei au venit si a disparut...", a povestit actrita, conform ContactMusic.

Totusi, McCarthy, care are un copil de 11 ani dintr-o casatorie anterioara, se consoleaza la gandul ca: "Daca tot trebuie sa-l pierzi, e cel mai bine sa-l pierzi asa!".

Cat despre bijuterie, aceasta avea mai multe diamante si numele sau gravat.

