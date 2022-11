Oameni cunoscuti care au fost adoptati sau au crescut la orfelinat

Cativa dintre oamenii care au devenit cunoscuti de-a lungul timpului, avand succes in diferite planuri, au fost adoptati sau au crescut la un orfelinat, printre ei numarandu-se si regretatul cofondator al companiei Apple, Steve Jobs.

How Stuff Works a scos in evidenta cateva astfel de persoane.

1. Babe Ruth

George Herman Ruth Jr., nascut in 1895 in Maryland, cunoscut mai mult ca "Babe Ruth", a pierdut sase din cei sapte frati in copilarie, din cauza bolilor si a saraciei. Cand avea sapte ani, el a fost trimis la o scoala de baieti care era si orfelinat. Aici i-a cunoscut pe fratii Matthias, care l-au invatat sa joace baseball. Ulterior, Babe Ruth a devenit unul dintre cei mai mari si iubiti jucatori de baseball din lume.

2. Bo Diddley

In 1928, unul dintre cei mai influenti cantareti de blues, Ellas Bates, cunoscut ca Bo Diddley, s-a nascut intr-o familie foarte saraca dintr-o zona rurala a statului Mississippi. La o varsta frageda, el a fost adoptat impreuna cu trei veri de-ai lui de catre varul mamei lui, mutandu-se astfel la Chicago, in mijlocul anilor '30.

In 1987, Bo a fost onorat de Rock and Roll Hall of Fame, care recunoaste activitatea celor care au influentat cel mai mult industria muzicala.

3. Deborah Harry

Cunoscuta in special ca solista a trupei Blondie - formatie din anii '80 care a lansat hituri ca "Heart of Glass" sau "Call Me" -, Deborah Harry a fost abandonata la trei luni si adoptata de un cuplu din New Jersey.

Ads

Blondie a fost de asemenea inclusa in Rock and Roll Hall of Fame, in 2006, iar Deborah inca mai canta.

4. Malcolm X

Unul dintre cei mai influenti activisti pentru drepturile civile ai erei moderne, Malcom X, nu a avut o copilarie fericita. Tatal lui, Earl Little, care era preot crestin, a fost ucis in 1931, cand Malcom era mic. Dupa moartea tatalui, mama a avut o cadere nervoasa si a fost internata intr-un spital de boli mintale. Ulterior, Malcom si fratii lui au fost dusi la un orfelinat si apoi adoptati de familii diferite. Malcolm X s-a convertit mai tarziu la Natiunea Islamului.

5. Steve Jobs

Cofondatorul companiei Apple si creierul din spatele iPod-ului a fost adoptat de Paul si Clara Jobs, in februarie 1955. Steve Paul Jobs, care a murit in octombrie 2011 la doar 56 de ani, este considerat drept unul dintre cei mai importanti oameni din industria computerelor.

6. Marilyn Monroe

Nascuta in 1926 de o mama singura, care avea o stare mintala mai putin stabila, legendara actrita Marylin Monroe a crescut in mai multe case de adoptie si a petrecut doi ani si intr-un orfelinat. Cand avea 16 ani a avut de optat intre a merge la alt orfelinat sau a se marita. A ales sa se marite cu comerciantul James Dougherty, cu care a ramas casatorita timp de patru ani.

Ads

7. Scott Hamilton

Dorothy si Ernest Hamilton l-au adoptat pe Scott in 1958, cand avea doar sase saptamani. In 1984, Hamilton a castigat medalia de aur la patinaj artistic in cadrul Jocurilor Olimpice, devenind astfel primul barbat american care a fost medaliat in acest sport, din 1960. In prezent, el produce "Stars on Ice", un show profesionist pe gheata.

8. Melissa Gilbert

Actrita Melissa Gilbert, cunsocuta mai mult pentru rolul Laura Ingalls din "Little House on the Prairie", a fost adoptata la nastere de Ed Gilbert si Barbara Crane, ambii actori la Hollywood.

Ed a murit cand Melissa avea 11 ani, iar actorul Michael Landon a devenit ulterior un fel de inlocuitor al acestuia. Melissa mai are un frate, tot adoptat, Jonathan Gilbert, si o sora care nu a fost adoptata, ambii find actori, de asemenea. Melissa continua sa joace, in special in productii de televiziune.

Ads

9. Ruth Westheimer

Doctorul Ruth Westheimer, un apreciat terapeut sexual, s-a nascut in Frankfurt, Germania, in 1928, primind numele Karola Ruth Siegel. La varsta de zece ani, pe cand era doar o copila, a fost pusa insa intr-un tren si trimisa departe de casa, pentru a fi ferita de masurile lui Hitler. Mama si bunica ei i-au spus ca o trimit la scoala, dar in realitate ea a fost trimisa la un orfelinat, unde a ramas mai multi ani. Ruth a studiat apoi la prestigioasa universitate Sorbona, din Paris.

10. Jamie Foxx

Actorul Jamie Foxx a fost nascut Eric Bishop, in 1967. Parintii lui s-au separat insa la scurt timp, iar mama lui nu a reusit sa-l creasca singura, astfel ca l-a dat spre adoptie, la sapte luni, mamei ei (adica bunicii lui din partea mamei).

Jamie a primit un Oscar pentru cel mai bun actor, cu rolul din filmul "Ray", in care l-a interpretat pe cunoscutul cantaret Ray Charles. In timpul discursului pe care l-a tinut cand a primit Oscarul, Jamie a tinut sa-i multumeasca bunicii sale pentru dragostea neconditionata.

Ads