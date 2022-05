Pista sinuciderii, tot mai clara. Sora Juliei Roberts a lasat o scrisoare de adio

Sora Juliei Roberts, care a murit in urma unei supradoze cu medicamente, a lasat un bilet de adio sub forma unei scrisori de cinci pagini.

Nancy Motes a fost gasita de logodnicul ei, duminica, in cada, in resedinta ei din Los Angeles. Potrivit unei surse apropiate anchetei, este posibil ca Nancy, gasita la orele 14.00, sa fi murit chiar si cu 12 ore inainte.

Sora Juliei Roberts a fost gasita moarta

In ceea ce priveste scrisoarea lasata, din cinci pagini, trei se refera la sora ei, Julia, si la relatia lor defectuoasa, a povestit pentru publicatie sursa apropiata anchetei.

"Cu siguranta e vorba despre o sinucidere. A lasat o scrisoare de adio de cinci pagini", a declarat aceasta.

In trei pagini se detaliaza parcursul relatiei cu Julia, care a condus-o la acest pas decisiv. O singura pagina a fost scrisa catre mama sa, in care tanara de 37 de ani ii spune cat de mult o iubeste, iar o pagina ii este adresata logodnicului John Dilbeck, continand mai ales scuze. Nancy urma sa se casatoreasca in mai, anul acesta.

Nancy Motes si Julia Roberts, surori vitrege, cele doua avand aceeasi mama, au avut o relatie tumultoasa, despre care sora mai mica a vorbit in mai multe randuri, ultima oara vara trecuta.

Julia Roberts, criticata de sora ei mai putin "frumusica"

Cu cateva zile inainte de a muri, insa, aceasta a postat pe Twitter mai multe mesaje din care reiesea faptul ca era instabila emotional, relateaza New York Daily News. Aceasta a scris pe Twitter mai multe mesaje care fac referire la sora sa:

Ads

"Deci 'sora' mea a spus ca, dati fiind pietenii si fanii ei, nu mai are nevoie de dragoste. Asa, ca sa stie toata lumea, iubita Americii este o nesimtita", a scris ea in 20 ianuarie.

"Vreti sa fiti fanul cuiva atat de crud? Nici macar nu e asa de buna ca actrita", scrie ea cu o alta ocazie.

"Propria familie m-a abandonat", e un alt mesaj datat 22 ianuarie. Mesajele erau inca vizibile luni seara, insa marti dimineata au disparut.

Intreaga viata, Nancy a avut de suferit de pe urma tachinarilor surorii ei mai mari, pe seama greutatii sale. Inainte de a face operatia de bypass gastric, ajunsese sa cantareasca peste 130 de kilograme.

Luni a fost realizata o autopsie, insa rezultatele toxicologice vor fi cele care vor face lumina in cazul mortii lui Nancy.

Ads