Politia a dat buzna peste Nicolas Cage, la filmari

Filmarile la filmul "Ghost Rider 2" din Romania, in care joaca si Nicolas Cage, au fost intrerupte de Politie, sambata dimineata, dupa ce oamenii legii au fost chemati de unul dintre figuranti, nemultumit fiind de tratamentul la care a fost supus.

Politia a aparut la Academia Romana din Bucuresti, dupa 14 ore de filmare in frig si ploaie, cu 300 de figuranti, scrie Libertatea.

Figurantul care a facut reclamatia era nemultumit ca producatorii i-au tinut in conditii inumane toata noaptea, in timp ce Nicolas Cage, care filmase doar o jumatate de ora, statea la caldura, in cabina.

Figurantii au lucrat imbracati doar in maiouri, filmarile avand loc intr-un corp de cladire fara acoperis. Pentru a-si asuma rolul, figurantii au primit o suma de numai 40 de lei.

La locul de filmare a fost adus si un mistret greu de strunit si de convins sa-si intre in rol, iar secventele au fost repetate de zeci de ori.

Politistii nu au putut decat sa verifice contractele oamenilor, apoi au plecat spunand ca nemultumitii se pot adresa justitiei, iar mistretul are asociatii de protectie a animalelor.