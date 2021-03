Val de reactii dupa interviul acordat de Meghan Markle. Inclusiv Serena Williams a facut un comentariu

Prezentam in continuare cateva reactii publicate de anumite personalitati pe retelele de socializare dupa difuzarea acestui interviu de postul american CBS.Republic, un grup care face campanie pentru abolirea monarhiei: "Monarhia tocmai a fost lovita de cea mai grava criza a ei dupa abdicarea din 1936. Fie pentru binele britanicilor, fie pentru binele tinerilor membri ai familiei regale, aceasta institutie putreda trebuie sa dispara"., jucatoare de tenis: "Meghan Markle, prietena mea altruista, isi traieste viata - si o face dand un exemplu - cu empatie si compasiune. Ea ma invata in fiecare zi ce inseamna sa fii nobil cu adevarat. Cuvintele ei ilustreaza durerea si cruzimea cu care s-a confruntat"., fosta jucatoare de tenis: "Printre dezvaluirile facute de Meghan si Harry in acest interviu se afla si lupta lui Meghan pentru a-si apara sanatatea mintala. Sper ca sinceritatea ei va duce la mai multa acceptare si la mai mult ajutor pentru toti oamenii care au nevoie de astfel de lucruri"., cunoscut din serialul "Star Trek": "Poate ar trebui sa o numeasca pe Oprah regina si sa punem punct aici"., jurnalist de televiziune: "Acest interviu este o tradare absolut rusinoasa fata de regina si fata de familia regala. Ma asteptam la acest non-sens josnic, distructiv si egoist din partea lui Meghan Markle, dar nu ma asteptam ca Harry sa isi dezamageasca in acest fel familia si monarhia. Este rusinos"., jurnalista la revista People: "E ca un fel de seism sa auzi un membru al familiei regale care spune ca si ea a simtit atat de multe lucruri intr-o perioada de criza".- titlul de pe prima pagina: "Meghan acuza Palatul Buckingham de rasism".- titlul de pe prima pagina: "Au intrebat cat de inchisa va fi culoarea pielii lui Archie".prezentatorul emisiunii TV "Newsmax": "Eu nu cred asta. NU CRED ASTA. Meghan a vrut sa aiba totul. Membri ai familiei regale care vor bani, excelent interviu Oprah!"., fiica cea mica a activistului Martin Luther King Jr.: "Regalitatea nu este un scut in fata devastarii si disperarii provocate de rasism"., fost corespondent al tabloidului The Sun: "Nu va lasati inselati, Meghan tocmai a declarat razboi familiei regale, atunci cand i-a spus lui Oprah: 'Erau dispusi sa minta pentru a proteja alti membri ai familiei'"., scriitor: "Aproape ca au omorat-o pe aceasta femeie. Sunt foarte bucuros ca Meghan si Harry si-au luat copilul si au plecat naibii de acolo"., coprezentatoare a emisiunii "The View": "Nu a mai fost varsat atat de mult ceai englezesc in America de la Boston Tea Party incoace".- corespondent politic la CNN: "Este sfasietor".corespondent E! News: "Stiti de ce femeile de culoare o cred pe Meghan? Pentru ca ele stiu cu exactitate cum arata astfel de micro-agresiuni. Si cum te fac ele sa innebunesti incetul cu incetul".activista de culoare si prezentatoare de podcast: "Felul diferit in care au fost tratate Meghan si Kate reprezinta unul dintre cele mai clare exemple de 'misogynoir' (termen contras din 'misoginie' si 'rasism' - n.r.) si o reamintire a faptului ca, daca ei pot sa faca asta unei ducese, astfel de lucruri i se intampla unei femei de culoare in fiecare zi".