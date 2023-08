Soferul implicat in accidentul in care a fost ranit Tracy Morgan rupe tacerea

Kevin Roper, soferul unei masini apartinand Walmart, responsabil de accidentul in care comediantul Jimmy Mack a murit, iar Tracy Morgan a fost grav ranit, a decis sa ia pozitie pe o retea sociala, prezentand propria versiune a celor intamplate.

Actor celebru, ranit grav intr-un accident

Cum cazul sau a ajuns sa fie dezbatut in presa internationala, acesta a postat pe Twitter punctul sau de vedere vizavi de cele intamplate, mai ales ca mass-media a scris ca accidentul a avut loc pe fondul oboselii extreme, relateaza ContactMusic.

Intai de toate, Kevin Roper a tinut sa transmita condoleante familiei victimei, James McNair, care era insa cunoscut cu numele de scena Jimmy Mack. Printre raniti, in urma accidentului de sambata, se afla si comediantii Ardie Fuqua si Harris Stanton.

"In primul rand, rugaciunile mele merg catre toate familiile care au fost afectate si catre omul care a murit in timpul accidentului (dl. McNair). As fi vrut sa fiu eu si nu pot exprima cat de oribil ma simt", a scris acesta pe Twitter.

Coliziune cu masina "gresita"

"In ceea ce priveste accientul, exista cateva lucruri (greutati) pe care trebuie sa mi le iau de pe piept pe care mass-media si politia au neglijat sa le aduca la cunostinta. In primul rand, nu am spus niciodata ca am stat treaz 24 de ore, niciodata nu am spus asta autoritatilor sau mass-media.

Scuza cu cele 24 de ore este o tampenie completa! Nu am fost acuzat la locul faptei de accident, pentru ca nu eram vinovat de crima. Nu pana sa vina toate camerele TV, cand politia s-a trezit dintr-o data sa afirme ca nu am dormit 24 de ore (suna bine si vinde ziarele) ca sa se asigure", a adaugat el.

Ads

Acesta sustine ca este "terminat" doar din cauza ca a avut un "nefericit accident cu masina gresita".

In ceea ce priveste accidentul, acesta a avut loc in New Jersey, fiind unul in lant. Tracy Morgan, cunoscut din "Saturday Night Live" si "30 Rock", se afla in limuzina, impreuna cu mai multe persoane, cand a fost lovit de camioneta Walmart. Acesta este inca in stare grava la spital, suferind o operatie la picior. El va ramane internat timp de mai multe saptamani.

Conform CNN, barbatul urma sa apara azi in fata unui tribunal. Dupa accident, cautiunea sa a fost stabilita la 50.000 de dolari. Odata platita, soferul a fost eliberat.

Potrivit legilor din New Jersey, un sofer poate fi condamnat, in urma unui accident, daca exista dovada ca a fost privat de somn timp de 24 de ore. Soferul risca in prezent sa stea 10 ani la inchisoare.