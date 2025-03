Steven Tyler a cazut in dus si a ramas fara doi dinti

Steven Tyler, solistul legendarei trupe Aerosmith, a suferit un mic accident marti: a cazut in baia unui hotel din Paraguay si si-a pierdut doi dinti.

Artistul, in varsta de 63 de ani, a petrecut aproape patru ore intr-un centru medical si s-a ales cu cateva copci si o lucrare dentara de urgenta, insa nu a ramas internat, anunta Reuters.

Din cauza incidentului, concertul de marti seara a fost amanat.

"Este in regula, e in hotel, insa nu este capabil sa sustina concertul", a declarat reprezentantul artistului.

Concertul a fost amanat pentru miercuri seara.

Nu este prima data cand Tyler are probleme din cauza cazaturilor. In urma cu doi ani acesta a suferit o fractura la umar chiar in timpul unui concert sustinut in South Dakota.

