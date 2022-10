Surpriza totala: O vedeta e insarcinata in sapte luni si nimeni n-a stiut

Eva Mendes, care este impreuna cu actorul Ryan Gosling de trei ani, o relatie marcata de despartiri si impacari, este insarcinata in sapte luni.

Bomba: Anna Lesko, insarcinata in sapte luni - a tinut ascunsa sarcina

Vestea a fost confirmata de o sursa pentru US Weekly. Se asteapta inca o reactie oficiala din partea celor doi.

Eva, in varsta de 40 de ani, formeaza un cuplu cu Ryan (33 de ani), din 2011. In februarie, actrita a negat ca ar fi insarcinata, dupa ce a ajuns in presa informatia ca, pe un aeroport din SUA, a refuzat sa-i fie scanat corpul, motivand ca e gravida.

Apoi, actrita a negat vehement ca ar fi spus asa ceva, informeaza Daily Mail. Mai mult, in show-ul lui Ellen DeGeneres, a afirmat ca niciodata nu trece prin aceste scanere, preferand sa fie verificata manual de catre angajatii aeroporturilor.

Despre actorul Ryan Gosling se stie ca a crescut fara tata, acesta declarand ca-si doreste o familie completa. Nici el, nici Eva nu au copii. Cei doi au jucat rolul de parinti pe marele ecran, in filmul "The Place Beyond The Pines".

Ellen DeGeneres i-a felicitat pe Eva si Ryan pe Twitter, mesajul ei fiind perceput ca o confirmare a vestii ca actrita va deveni mama: "Felicitari lui Ryan Gosling si Evei Mendes! Va fi cel mai frumos, bilingv, partial super-erou, bine imbracat si romantic bebelus care s-a nascut vreodata".