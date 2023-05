Top 10 Forbes al celor mai bine platite actrite de la TV

Sofia Vergara, protagonista serialului "Modern Family", ocupa pentru al saselea an consecutiv primul loc in topul dedicat celor mai bine platite actrite din industria de televiziune, publicat marti de editorii revistei Forbes.

In perioada 1 iunie 2016 - 1 iunie 2017, Sofia Vergara a obtinut venituri totale de 41,5 milioane de dolari (inainte de deducerea taxelor si impozitelor).

Potrivit jurnalistilor de la Forbes, doar un sfert din veniturile actritei columbiene provin din onorariul primit pentru rolul interpretat de ea in serialul "Modern Family" - cele mai mari incasari sunt generate de contractele ei de publicitate.

Actrita Kaley Cuoco, una dintre vedetele serialului "The Big Bang Theory", se afla pe locul al doilea, cu venituri de 26 de milioane de dolari. Actrita americana incaseaza 1 milion de dolari pentru fiecare episod din aceasta productie TV.

Mindy Kaling, protagonista serialului "The Mindy Project", si Ellen Pompeo, vedeta serialului "Grey's Anatomy", se afla la egalitate pe locul al treilea, cu venituri de 13 milioane de dolari.

Mariska Hargitay, protagonista serialului "Law and Order: Special Victims Unit", ocupa locul al patrulea cu 12,5 milioane de dolari.

Julie Bowen, colega Sofiei Vergara din "Modern Family", se afla pe locul 6, cu venituri de 12 milioane de dolari.

Kerry Washington, vedeta serialului "Scandal", ocupa pozitia a saptea, cu 11 milioane de dolari, iar locul 8 a revenit actritei Priyanka Chopra, protagonista serialului "Quantico", cu 10 milioane de dolari.

Robin Wright din "House of Cards" se afla pe locul 9, cu venituri de 9 milioane de dolari, iar pozitia a 10-a a revenit actritei Pauley Perrette, cunoscuta pentru rolul din "NCIS", cu venituri de 8,5 milioane de dolari.

Cumulat, ocupantele primelor 10 pozitii din topul Forbes al celor mai bine platite actrite de televiziune din lume pe anul 2017 au incasat venituri de 156,5 milioane de dolari.

Luna trecuta, jurnalistii de la Forbes au dat publicitatii si topul celor mai bine platite actrite din industria cinematografica. Pe primul loc in acest clasament, cu venituri de 26 de milioane de dolari, se afla Emma Stone, castigatoarea premiului Oscar din acest an la categoria "cea mai buna actrita in rol principal" gratie interpretarii din musicalul "La La Land".