Vedete care nu au imbatranit deloc bine (Galerie foto)

Pentru cele mai multe dintre vedete varsta e doar un numar, multe aratand chiar mai bine pe masura ce au trecut anii. E drept ca si aparitiile lor sunt indelung studiate si ca de ele au grija o armata de oameni.

In ciuda banilor si a progreselor chirurgiei estetice, multe insa nu au imbatranit asa cum publicul se astepta de la ele.

Mickey Rourke

Un astfel de exemplu e, conform Ranker, actorul Mickey Rourke, in varsta de 63 de ani. Tocmai din dorinta de a-si "repara" fizicul - actorul boxand multa vreme - s-a lasat pe mana chirurgilor plasticieni, care, insa, nu doar ca nu l-au ajutat, insa l-au slutit pe viata.

Foto: Instagram/Mickey Rourke

Keith Richards

Muzicianul de 72 de ani, membru al trupei Rolling Stones, isi arata de multi ani varsta, e drept, inaintata. Fanii sai, insa, asteptau mai mult de la idolul lor, multi luandu-l drept model.

Foto: Instagram/Keith Richards

Val Kilmer

Actorul Val Kilmer aproape ca nu mai seamana cu el. E drept, insa, ca in ultima vreme a avut mai multe probleme de sanatate, care si-au pus amprenta asupra sa. Si totusi, actorul nu are decat 57 de ani.

Foto: Instagram/Val Kilmer

Steven Tyler

Desi stilul vestimentar a ramas unul nonconformist, ca intotdeauna, Steven Tyler (67 de ani), solistul trupei Aerosmith, aduce in prezent cu un bunic - ceea ce si e, in ciuda iubitelor care au jumatate din varsta sa.

Foto: Instagram/Steven Tyler

Axl Rose

Solistul trupei Guns N'Roses, Axl Rose, in varsta de 53 de ani, e aproape de nerecunoscut. In 10 ani, peste el par sa fi trecut, in cel mai bun caz, 20 de ani.

Foto: captura YouTube

Kirstie Alley

Actrita Kirstie Alley, in varsta de 64 de ani, a reusit, recent, sa dea jos multe kilograme, imbunatatindu-si aspectul. Multi ani, insa, a fost de nerecunoscut. Nici urma din sex appeal-ul pe care il afisa in "Cheers" ori "Seinfeld".

Foto: Instagram/Kirstie Alley

Carrie Fisher

Carrie Fisher e de nerecunoscut la 59 de ani, mai ales daca o compari cu Printesa Leia din "Star Wars", rapitoare la vremea ei.

Foto: Twitter/Carrie Fisher

Sophia Loren sau lectia de imbatranit frumos

Macaulay Culkin

Copilul minune al anilor '80, Macaulay Culkin poate fi recunoscut, insa si peste el anii au lasat urme. Multa vreme prietenii si fanii sai au fost ingrijorati de starea sa de sanatate, mai ales ca actorul acum in varsta de 35 de ani a consumat droguri. In ultima vreme, acesta a dat actoria pe muzica, facand parte din trupa The Pizza Underground.

Foto: Instagram/The Pizza Underground

