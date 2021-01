VIDEO Povestea emotionanta a catelusei care a asteptat zile intregi in fata spitalului unde era internat stapanul sau

Boncuk este o femela metis si a fost de fata cand stapanul sau a fost luat cu ambulanta de acasa, saptamana trecuta. Ingrijorata, a urmarit masina pana la destinatia finala. Nu s-a miscat din fata unitatii sanitare, pana in ziua externarii. Catelusa a fost hranita in acest timp de angajatii din spital, relateaza The Guardian. "Asteapta aici in fata spitalului de trei, patru zile. Fuge de acasa si vine aici, singura," declara fiica stapanului. Cadrele medicale si agentii de paza i-au oferit zilnic apa si hrana."Aceasta catelusa vine aici in fiecare zi in jurul orei 9 dimineata si asteapta pana cand se lasa noaptea. Nu intra inauntru. Cand usa se deschide, isi baga doar capul inauntru. Stapanul ei este internat aici. Este inofensiva, nu deranjeaza pe nimeni, doar isi asteapta stapanul," povesteste paznicul spitalului.Povestea catelusei din Turcia seamana cu cea a legendarului Hachiko. La inceputul secolului trecut, cainele a petrecut noua ani in fata unei gari din Tokyo, locul unde stapanul sau, mort in 1925, obisnuia sa coboare din tren cand revenea de la serviciu. Povestea lui Hachiko a inspirat si un film, lansat in 1987, relateaza Stirile Pro TV.