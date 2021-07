Un nou scandal la resedinta Clejanilor provocat de Fulgy. Tanarul si-a reclamat parintii la politie

Tanarul a filmat momentul in care agentii au ajuns in fata vilei Clejanilor , dar si cand tatal sau a dat explicatii pentru incident.El a apelat numarul de urgenta in jurul orei 3:30 dimineata, fiind nemultumit ca parintii ii interzic anumite lucruri, inclusiv sa iasa afara. Intr-o filmare, el declarat ca vrea sa mearga la iubita lui, lucru pe care l-a si facut dupa ce agentii care au raspuns apelului sau s-au deplasat la resedinta Clejanilor."Dragii mei, am 23 de ani, am chemat Politia, pentru ca sunt sechestrat si << santajat >> de familia mea. Vreau sa am o viata libera. Imediat o sa vina Politia pe strada B. Nr.3, am dreptul la viata, oameni buni! Nu ma droghez, nu fac nimic ".Fiul Clejanilor le-a spus politistilor care l-au gasit in fata casei ca a sarit de la etajul 1 pe un geam.