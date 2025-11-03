Distincție de top pentru Vegis și Limitless Agency la GPeC Awards 2025: excelență în eCommerce românesc

Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 16:33
Distincție de top pentru Vegis și Limitless Agency la GPeC Awards 2025: excelență în eCommerce românesc
FOTO: vegis.ro

Vegis.ro, cel mai cunoscut magazin online de produse organice și naturale din România, a fost distins în cadrul GPeC Awards 2025 cu titlul „Magazinul Online de Produse Organice, Naturale și Bio al Anului”, un premiu care confirmă excelența brandului în comerțul electronic și angajamentul față de calitate, transparență și sustenabilitate.

Recunoașterea performanței în eCommerce

Premiul acordat de juriul GPeC pentru Vegis.ro, in cadul Galei Premiilor eCommerce, cel mai important eveniment dedicat industriei digitale din România, a venit în urma unui proces complex de evaluare care a implicat peste 200 de magazine online.

Criteriile de jurizare au vizat performanța tehnică, experiența utilizatorului, optimizarea pentru conversii, strategia de marketing digital și impactul asupra comunității.

Vegis.ro s-a remarcat printr-o experiență de cumpărare fluentă, prin diversitatea produselor bio și naturale, precum și prin campaniile sale educative care promovează un stil de viață sănătos și echilibrat.

„Acest premiu ne onorează și ne motivează să continuăm misiunea Vegis - aceea de a face bine prin produse curate, naturale și autentice. Este o recunoaștere a muncii întregii echipe Vegis și a parteneriatelor solide pe care le-am construit alături de Limitless Agency, dar și de brandurile și furnizorii cu care colaborăm zi de zi pentru a aduce calitate și stare de bine clienților noștri. Mulțumim comunității Vegis pentru încredere și pentru că suntem împreună într-o poveste frumoasă despre natură și echilibru.”, a declarat Mihai Bucuroiu, Director Dezvoltare Vegis.ro.

Un parteneriat bazat pe date, performanță și încredere

Rezultatul de la GPeC Awards 2025 marchează încă un pas important în colaborarea dintre Vegis.ro și Limitless Agency, una dintre cele mai premiate agenții de marketing digital din România.

Limitless gestionează strategia integrată de SEO și Paid Media pentru Vegis, contribuind la creșterea vizibilității, îmbunătățirea performanței campaniilor și consolidarea brandului în online.

„Premiul obținut este o recunoaștere a muncii de echipă și a parteneriatului solid dintre Vegis și Limitless Agency. Am demonstrat că performanța în eCommerce se construiește prin date, strategie și pasiune pentru brandurile locale care pun calitatea pe primul loc”, a transmis echipa Limitless Agency.

Despre GPeC Awards

Organizată anual, Gala Premiilor eCommerce (GPeC Awards) aduce împreună cei mai buni profesioniști din industrie, branduri consacrate și lideri din zona digitală.

Competiția este recunoscută pentru criteriile sale complexe de evaluare și pentru impactul pe care îl are asupra dezvoltării standardelor de calitate în eCommerce-ul românesc.

Despre Vegis.ro

Vegis.ro este liderul pieței din România în comercializarea produselor bio, naturale și organice. Cu o experiență de peste un deceniu, Vegis oferă o gamă variată de alimente, suplimente, cosmetice naturale și produse eco-friendly, livrate rapid în România și în Uniunea Europeană.

Misiunea Vegis este de a sprijini oamenii să adopte un stil de viață sănătos și conștient, prin produse provenite din surse sustenabile și etice, de la producători care respectă mediul și comunitățile locale.

În spatele brandului se află o echipă pasionată, dedicată calității și respectului față de natură, oameni și starea de bine.

Despre Limitless Agency

Limitless Agency este una dintre cele mai importante agenții de Marketing Digital din România, specializată în servicii de SEO, Paid Media, Performance Marketing, AI & GEO Optimization și Online Strategy.

Cu un portofoliu impresionant de branduri locale și internaționale, Limitless este partenerul de creștere pentru companiile care își doresc rezultate măsurabile, vizibilitate și performanță pe termen lung în mediul digital.

