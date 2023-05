Vehicul blindat rusesc încărcat cu mine antitanc, ”vaporizat” în urma unei explozii uriașe. Cum a fost atacat de ucraineni VIDEO

Un vehicul blindat rusesc este vaporizat, pur și simplu, după ce este ”atacat” cu o grenadă lansat de ucraineni dintr-o dronă.

Potrivit canalului de Twitter OSINTtechincal, este vorba despre un vehicul MT-LB care era încărcat cu mine antitanc.

Acest lucru explică explozia uriașă care are loc la contactul cu grenada. Din vehiculul rusesc nu mai rămâne, practic, nimic. La fața locului este vizibilă, ulterior, doar o groapă rezultată în urma exploziei.

Donetsk Oblast, a Ukrainian drone from the 110th Mechanized Brigade drops a 40mm HEDP grenade on a Russian MT-LB packed with antitank mines, vaporizing it. pic.twitter.com/0hQ0FFAhfj