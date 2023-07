Inovația revoluționară pentru apărare anunțată de Turcia. Cum arată Alpar, vehiculul terestru de luptă fără echipaj VIDEO

”Gigantul fără pilot” are o greutate maximă de 15 tone FOTO captură video YouTube

Producătorul turc de autobuze și vehicule militare Otokar a făcut publice recent ultimele inovații în domeniul apărării. Printre acestea este și vehiculul terestru de luptă de clasă grea fără echipaj ”Alpar”.

”Alpar” este considerat o realizare revoluționară pentru industria de apărare din Turcia, notează Defense România. Principala sa caracteristică e integrarea inteligenței artificiale și a sistemelor de analiză a datelor. Cu ajutorul acestor tehnologii, vehiculul reduce nevoia de personal pe câmpul de luptă, limitând pierderile umane și simplificând sarcinile de rutină.

”Gigantul fără pilot” are o greutate maximă de 15 tone și o arhitectură de propulsie electrică hibridă în serie. Poate funcționa silențios, fie autonom, fie sub control de la distanță, cu amprentă termică redusă. În plus, vehiculul este prevăzut cu un sistem de acumulatori cu schimbare rapidă, ceea ce îi asigură o capacitate prelungită de operare.

”Alpar” poate avea o comunicare fără întreruperi cu vehiculele aeriene fără pilot și cu alte elemente integrate pe câmpul de luptă, optimizând rezultatele misiunii. Vehiculul are și un sistem de rachete antitanc, pe o turelă de 30 mm.

Deși are un design modular potrivit în special pentru misiuni de recunoaștere și supraveghere avansată, ”Alpar” poate fi utilizat și ca vehicul de apărare antiaeriană, vehicul antitanc sau vehicul de sprijin logistic.