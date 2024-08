S-a lăsat întunericul peste Venezuela. Pana de curent generalizată este atribuită de autorități unor sabotori care au încercat o lovitură de stat VIDEO

O pană de curent generalizată a afectat vineri, 30 august, Venezuela, inclusiv capitala Caracas. Autorităţile au atribuit ce s-a întâmplat unui ”sabotaj” şi unei tentative de lovitură de stat, la o lună după realegerea contestată a lui Nicolas Maduro, relatează AFP.

Unele zone din Caracas au reînceput să fie realimentate vineri dimineaţa, au constatat jurnalişti AFP, iar puterea promitea să normalizeze situaţia ”cât mai curând”.

Electricitatea a revenit parţial în statele Tachira (sud-vest) şi Merida (vest), au constatat corespondenţi AFP.

”La ora (locală) 4.50 (11.50, ora României), vineri, 30 august, a avut loc (...) un sabotaj împotriva sistenmului electric naţional care a afectat aproape tot teritoriul, cele 24 de state semnalizând o pierdere totală sau paţială a alimentării cu electricitate”, a anunţat la televiziune ministrul Comunicaţiilor Freddy Nanez.

Acest ”black-out” intervine în momentul în care Venezuela este cufundată într-o gravă criză după alegerile prezidenţiale de la 28 iulie, în care opoziţia a revendicat o victorie.

Această ţară se confruntă cu regularitate cu întreruperi de curent localizate şi pierderi de sarcină, însă rareori cu o întrerupere generalizată. Ea a fost traumatizată de o întrerupere de cinci zile în martie 2019.

