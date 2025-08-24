Maduro mobilizează civilii în miliție pentru un eventual război cu Trump. S-au înscris gospodine, studenți și pensionari

Cozi lungi de funcționari, studenți, gospodine și pensionari s-au format sâmbătă în Venezuela pentru înrolarea în miliția susținută de președintele Nicolas Maduro, ca răspuns la ceea ce liderul de la Caracas numește o „amenințare” venită din partea Statelor Unite, relatează AFP.

Săptămâna aceasta, Maduro a anunțat un plan de mobilizare a 4,5 milioane de milițieni din totalul celor cinci milioane de civili integrați în acest corp paramilitar. Criticii spun că miliția are mai degrabă rolul de a apăra ideologia fostului președinte Hugo Chavez, al cărui moștenitor politic se consideră actualul lider venezuelean.

Centre de recrutare au fost deschise în toată țara, în cazărmi, clădiri publice și chiar la palatul prezidențial Miraflores. La „Cazărmile din Munți”, locul unde se află rămășițele lui Chavez, voluntarii au venit în număr mare.

„Sunt aici pentru a servi țara noastră. Nu știm ce s-ar putea întâmpla, dar trebuie să fim pregătiți”, spune Oscar Matheus, 66 de ani. „Patria ne cheamă, țara are nevoie de noi”, adaugă Rosy Paravabith, 51 de ani.

Demonstrație de forță față de Washington

Pe fondul mobilizării, Statele Unite au desfășurat în Caraibe o amplă operațiune antidrog, cu trei distrugătoare poziționate în largul coastelor Venezuelei și, potrivit presei americane, intenția de a trimite 4.000 de pușcași marini.

Maduro a denunțat planul ca fiind „imoral, criminal și ilegal”, acuzând Washingtonul că urmărește răsturnarea regimului de la Caracas.

După înrolare, voluntarii trec prin săli unde li se proiectează un documentar despre blocada navală impusă Venezuelei în 1902-1903 de națiuni europene, ca urmare a refuzului de a plăti datoria externă. Filmul, realizat în 2017, prezintă țărani înarmați și nave de război, menite să evoce rezistența istorică a națiunii.

Operațiunea americană vine la câteva zile după ce Washingtonul a dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informații care să ducă la capturarea lui Maduro, acuzat de SUA că ar conduce un cartel internațional de droguri.

Deși străzile Venezuelei au fost marcate de mobilizarea ordonată de Maduro, mulți locuitori tratează ideea unei invazii cu ironie. În același timp, analiștii militari consideră puțin probabilă o intervenție directă a Statelor Unite în viitorul apropiat.

