Președintele Venezuelei mobilizează miliția națională înainte de sosirea navelor de război americane și cheamă China în ajutor

Trump, hotărât să folosească toate resursele pentru a opri traficul de droguri care vine din America Latină/FOTO:X@peladodelatv

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a anunțat mobilizarea a 4,5 milioane de membri ai miliției naționale, într-un moment în care tensiunile cu Statele Unite se intensifică, pe fondul unor posibile desfășurări militare americane în apropierea apelor teritoriale venezuelene, relatează CNN.

Declarațiile liderului de la Caracas vin la scurt timp după ce administrația Trump a dublat recompensa oferită pentru informații care ar putea duce la arestarea sa – acum în valoare de 50 de milioane de dolari – și în contextul unor rapoarte privind dislocarea a trei distrugătoare ale marinei americane, însoțite de aproximativ 4.000 de militari în zona Caraibelor.

„Săptămâna aceasta voi activa un plan special pentru acoperirea națională cu peste 4,5 milioane de membri ai miliției. Miliții pregătite, activate și înarmate”, a transmis Maduro într-un discurs televizat susținut alături de guvernatori și primari. El a calificat amenințările americane drept „extravagante, bizare și absurde” și a afirmat că „niciun imperiu nu va atinge solul sacru al Venezuelei”.

Oficialii Departamentului Apărării al SUA au declarat pentru CNN că, în prezent, nu există nave americane în apropierea coastelor Venezuelei și că nu au fost emise ordine de deplasare în această direcție. Venezuela are o linie de coastă de aproximativ 4.000 de kilometri.

Retorica și mobilizarea

Pe fondul apelului lansat de președinte, televiziunea publică a încurajat cetățenii să se înroleze în miliții, îndemnând bărbați și femei să se prezinte la bazele militare și în piețele publice. „Atunci când țara te cheamă, e ca și cum te-ar chema mama ta”, a transmis un prezentator.

Maduro a subliniat că Venezuela se va apăra „cu forța clasei muncitoare” și a anunțat înființarea de miliții ale muncitorilor și țăranilor „în toate fabricile și locurile de muncă din țară”.

În același timp, oficialii americani susțin că dislocarea de trupe și echipamente militare în regiune are ca scop combaterea traficului de droguri, despre care Washingtonul afirmă că ar implica structuri asociate cu regimul Maduro.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a reiterat poziția administrației Trump conform căreia Maduro nu este un președinte legitim și a subliniat determinarea Statelor Unite de a „folosi toate resursele de putere pentru a opri traficul de droguri și pentru a-i aduce în fața justiției pe cei responsabili”.

Relațiile cu China

Într-un alt gest simbolic, președintele venezuelean a menționat sprijinul primit din partea Chinei, prezentând un telefon Huawei oferit, potrivit spuselor sale, de liderul chinez Xi Jinping. „Comunic prin satelit cu președintele Xi”, a spus Maduro, în cadrul unui eveniment dedicat educației.

În paralel, ambasadorul Chinei la Caracas, Lan Hu, a reafirmat sprijinul Beijingului pentru Venezuela și a criticat ceea ce a numit „măsurile coercitive unilaterale” impuse de Washington. Ministerul chinez de Externe a declarat că se opune „amenințărilor cu forța” și „amestecului în afacerile interne ale Venezuelei”.

Analiștii consideră că, deși sprijinul diplomatic și economic al Chinei este semnificativ, nu există semnale clare privind un eventual angajament militar al Beijingului în favoarea Caracasului. China are interese economice majore în regiune, inclusiv în proiecte petroliere comune cu Venezuela.

Controversele privind acuzațiile SUA

Statele Unite îl acuză de multă vreme pe Maduro de implicare în traficul internațional de droguri, desemnând „Cartelul Soarelui” – o organizație criminală despre care se afirmă că operează la nivel înalt în structura de putere venezueleană – drept entitate teroristă. Caracas a respins categoric aceste acuzații, calificându-le drept „defăimătoare și nefondate”.

Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a catalogat „Cartelul Soarelui” drept o „invenție americană”, iar ministrul Apărării, Vladimir Padrino López, a respins „ridicolele acuzații” formulate de autoritățile americane.

Conform unor estimări externe, forțele armate active ale Venezuelei numără între 95.000 și 150.000 de membri, iar milițiile – formate în epoca Hugo Chávez – sunt evaluate de analiști ca având între 100.000 și 400.000 de membri activi sau rezerviști, în ciuda afirmațiilor oficiale privind un efectiv de peste 4,5 milioane.

