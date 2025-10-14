Nicolas Maduro, ameninţat de laureata Nobelului pentru Pace: "Va pleca de la putere cu sau fără negocieri"

Autor: Adrian Zia
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 17:29
Nicolas Maduro, preşedintele Venezuelei FOTO Hepta

María Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, s-a declarat convinsă, într-un interviu acordat prin videoconferinţă celor de la AFP, că preşedintele venezuelean Nicolás Maduro ”va pleca de la putere cu sau fără negocieri”, relatează AFP.

Şefa opoziţiei venezuelene consideră că recompensarea sa şi desfăşurarea americană sunt o ”lovitură fatală” aplicate puterii.

Washingtonul a desfăşurat, în august, opt nave de război în largul coastelor Venezuelei.

Administraţia Trump a lovit pe mare cel puţin patru ambarcaţiuni pe care le-a prezentat drept ale unor traficanţi de droguri, omorând 21 de persoane.

Mai multe surse apropiate puterii americane evocă lovituri iminente pe teritoriul Venezuelei.

”FAZA FINALĂ ŞI DECISIVĂ”

”Maduro are în acest moment posibilitatea să înainteze către o tranziţie paşnică (...). Cu sau fără negocieri, el va pleca de la putere”, a declarat ea luni în acest interviu prin videoconferinţă acordat AFP.

”Noi am spus că suntem pregătiţi să oferim garanţii, pe care nu le vom face publice atât timp cât nu vom sta la această masă a negocierilor. Dacă el insistă, consecinţele vor fi în mod direct responsabilitatea sa. A nimănui altcineva”, avertizează ea.

”Ei (puterea) sunt conştienţi că suntem într-o fază finală şi decisivă (...). În ultimele ore, mai mulţi camarazi au fost arestaţi, represiunea creşte. Este un mod de a încerca să pară puternici, pentru că ei ştiu că tot ceea ce se întâmplă (desfăşurarea americană şi Premiul Nobel) este o lovitură fatală”, dă asigurări María Corina Machado.

”Întreaga lume ştie că ei au fost înfrânţi categoric. Noi ne-am demonstrat triumful”, adaugă ea, referindu-se la alegerile prezideniale din 2024.

Opoziţia, care a strâns procese-verbale din secţiile de votare, dă asigurări că a dovedit că puterea a fraudat.

Consiliul Naţional Electoral, considerat că se află la ordinul lui Maduro, l-a declarat învingător, fără să publice date detaliate, afirmând că a fost victima unui atac informatic.

”FĂRĂ LIBERTATE NU EXISTĂ PACE”

”Nu am să speculez”, a reacţionat ea faţă de desfăşurarea americană.

”Cel care a declarat război Venezuelei este Nicolás Maduro”, a adăugat ea.

”Am repetat-o de nenumărate ori: fără libertate nu există pace, iar fără forţă nu există libertate, atunci când te confrunţi cu o structură narco-teroristă. Noi am încercat totul”, a subliniat ea.

”Invazia care există aici este a cubanezilor, a ruşilor, a iranienilor (aliaţi tradiţionali ai Caracasului), a Hezbollah, a Hamas, a cartelurilor de droguri, a gherilei FARC”, acuză ea.

”Noi, venezuelenii, nu avem arme de foc, avem cuvântul, avem organizarea cetăţenească, avem presiunea, avem denunţarea”, declară ea.

RESPECT FAŢĂ DE TRUMP

María Corina Machado, care a dedicat Nobelul ”poporului venezuelean care suferă” şi preşedintelui american, subliniază că acest lucru înseamnă să i se ”recunoască preşedintelui Trump ceea ce noi considerăm drept şi necesar (...). Înseamnă să-i transmitem cât de mult are nevoie Venezuela de leadershipul său şi de coaliţia internaţională care s-a format”.

”Avem un mare respect şi o comunicare fluidă (cu Washingtonul), la fel cum am cu multe alte Guverne”, declară politiciana, care refuză însă să evoce periodicitatea contactelor sau lupta de influenţare pe care o poartă, potrivit presei, secretarul de Stat Marco Rubio şi emisarul special Richard Grenell.

Îşi imaginează o revoltă?

”Avem toţi - civili şi militari - un rol de jucat şi, în orice caz, orice acţiune care să respecte (victoria revendicată de opoziţie în alegerile prezidenţiale) la 28 iulie va fi restabilirea Constituţiei”, răspunde ea.

”Preşedintele nostru ales (Edmundo Gonzalez Urrutia, potrivit opoziţiei) a declarat că vrea să-i fiu vicepreşedntă”, a subliniat María Corina Machado, care nu a putut să candideze, după ce a fost declarată ineligibilă.

”Voi fi acolo unde voi putea să fiu cel mai utilă ţării noastre”, dă ea asigurări.

