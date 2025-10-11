Nicolás Maduro, între ciocan și nicovală. Rivala Maria Machado a câștigat Nobelul pentru Pace, iar flota lui Trump e la granița Venezuelei. Cât mai rezistă acesta

Donald Trump nu a comentat ratarea premiului Nobel pentru Pace pe 2025, dar i-a mulțumit lui Vladimir Putin pe Truth Social, rețeaua socială pe care o deține, pentru că a spus că nimeni nu merita mai mult distincția decât președintele american.

În același timp, pe aceeași rețea de socializare, locatarul de la Casa Albă a repostat mesajul transmis de câștigătoarea Nobelului, Maria Corina Machado, în care aceasta scrie că Venezuela contează pe președintele Trump pentru a obține libertatea și democrația.

"Această imensă recunoaștere a luptei tuturor venezuelenilor este un imbold pentru a ne îndeplini sarcina: să cucerim libertatea.

Suntem în pragul victoriei și astăzi, mai mult ca niciodată, contăm pe președintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele Americii Latine și pe națiunile democratice ale lumii ca principalii noștri aliați pentru a obține libertatea și democrația.

Venezuela va fi liberă!".

Ciudat este că, în mesajul original al venezuelencei, ultima parte din postarea lui Trump, cea cu "Venezuela va fi liberă!", nu există.

Acest lucru pare să sugereze faptul că Trump este de acord cu declarația Mariei Machado care spune că "suntem în pragul victoriei".

Luând în considerare Nobelul Mariei (care este în opoziție cu Maduro), precum și flota SUA aflată la granița Venezuelei (să nu uităm nici de recompensa uriașă de 50 milioane de dolari pusă pe capul lui Maduro), se pare că președintele venezuelean nu va mai sta mult la conducere.

