Venezuela cere ajutorul Chinei și Rusiei pentru a se apăra de SUA. Ce solicitări a făcut Nicolas Maduro aliaților săi

Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro s-a adresat Rusiei, Chinei şi Iranului pentru a-şi îmbunătăţi capacităţile militare învechite şi pentru a solicita asistenţă, pe fondul consolidării forţelor americane în Caraibe, cerând radare defensive, reparaţii de aeronave şi, eventual, rachete, potrivit unor documente interne ale guvernului SUA obţinute de The Washington Post.

Solicitările adresate Moscovei au fost formulate într-o scrisoare destinată preşedintelui rus Vladimir Putin care urma să fie înmânată în timpul unei vizite în capitala Rusiei efectuate de un consilier de rang înalt în luna octombrie. Caracasul a solicitat repunerea în funcţiune a avioanelor de vânătoare Suhoi, revizia motoarelor şi a radarelor, furnizarea de ansambluri de rachete şi „sprijin logistic”.

Preşedintele venezuelean ar fi solicitat, de asemenea, Kremlinului „un plan de finanţare pe termen mediu de trei ani” prin intermediul Rostec, conglomeratul rus din industria de apărare. Documentele precizează că avioanele Suhoi sunt considerate de Caracas „principalul mijloc de descurajare” în faţa unei ameninţări de război.

Conform documentelor, Maduro a redactat şi o scrisoare adresată preşedintelui chinez Xi Jinping, în care solicita „extinderea cooperării militare” între cele două ţări pentru a contracara „escaladarea tensiunilor dintre SUA şi Venezuela”. În scrisoare, Maduro a cerut guvernului chinez să accelereze producţia de sisteme de detectare radar de către companiile chineze, probabil pentru ca Venezuela să-şi poată îmbunătăţi capacităţile. „În scrisoare, Maduro a subliniat gravitatea agresiunii percepute a SUA în Caraibe, încadrând acţiunea militară a SUA împotriva Venezuelei ca o acţiune împotriva Chinei, datorită ideologiei comune”, se arată în documentele americane.

Aceleaşi documentele americane mai arată că ministrul transporturilor, Ramón Celestino Velásquez, a coordonat recent o livrare de echipament militar şi drone din Iran, în timp ce planifica o vizită în această ţară. El a declarat unui oficial iranian că Venezuela are nevoie de „echipamente de detectare pasivă”, GPS-uri şi „aproape sigur drone cu o rază de acţiune de 1.000 km”, potrivit documentelor.

Din documente nu reiese clar cum au răspuns Rusia, China şi Iranul şi nici dacă toate întâlnirile prevăzute au avut loc, menţionează The Washington Post.

Potrivit cotidianului american, cooperările concrete între Moscova şi Caracas s-au multiplicat în ultimele luni, fie că a fost vorba despre deschiderea, în iulie, a unei fabrici de muniţie Kalaşnikov în statul Aragua sau de drepturi de explorare a gazelor şi petrolului evaluate la mai multe miliarde de dolari şi participaţii ruseşti în trei joint-venture-uri petroliere venezuelene care produc aproximativ 107.000 de barili pe zi şi ale căror venituri sunt estimate la aproximativ 67 de milioane de dolari pe lună.

