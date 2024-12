Vloggeri români, șocați după ce au vizitat una dintre cele mai sărace țări de pe glob. Incredibil cât e salariul acolo: ”Am rămas cu gura căscată” VIDEO

Cristi și Denisa, doi tineri vloggeri români, au ajuns în Venezuela, una dintre cele mai sărace țări de pe Glob. Ei au rămas șocați când au aflat că salariul este de doar 3 dolari, iar prețurile alimentelor sunt atât de mari.

Cei doi români au fost puternic marcați în timpul vizitei lor în Venezuela. Ei au povestit că cel puțin noaptea e dezastru, deoarece în cartier nu e nici măcar lumină stradală.

„Merida este și un stat din Venezuela. Dar noi ne aflăm chiar în orașul acesta, iar astăzi ne gândeam să vă facem un vlog, destul de interesant, zic eu. Pentru că vrem să vedem cam care este diferența dintre prețurile pe care le găsim aici și prețurile pe care le avem noi în Europa, ținând cont că Venezuela este una dintre cele mai sărace țări de pe această planetă”, a spus Cristi, potrivit Adevărul.

De asemenea, ei au spus că au rămas șocați și cu gura căscată cât de scumpe erau toate produsele, prețurile fiind afișate în dolari. Vloggeri au aflat inclusiv că salariul este de doar 3 dolari, însă alimentele costau chiar mai mult ca în România.

Ads

”Un pui de un kilogram era în jur de 5 dolari. Iar primul supermarket pe care vom intra este Suher. Este singurul pe care l-am găsit până acum aici în Merida, dar și cel mai mare (...) Văd că sunt mult mai ieftine decât în Columbia, pentru că avem acest pachet de cafea care e la 0,25 dolari. (...) Am cumpărat două punguțe cu pâine franțuzească, sunt niște pâinuțe. A costat 47,27 de bolivares. Am cumpărat și două sticle de apă. Firma aceasta, Apa Nevada, care mi se pare foarte scumpă. Pentru că am dat pe un litru jumătate 94,26 de bolivares. Și din câte am văzut însemna în jur de un dolar și 26 de cenți”, a spus Denisa.

Totodată, ei au sesizat că toate restaurantele erau goale, multe dând faliment, iar multe dintre case erau de vânzare.

”Pentru că nimeni nu-și permite să dea atâția bani pe o casă, chiar dacă poate casa costă 2.000 de dolari Da, prețurile nu sunt atât de mari”, explică ei.

Ads