Tragedie în țara câștigătoarei Nobelului pentru Pace, Maria Machado. 14 mineri au murit într-o mină inundată în urma ploilor abundente VIDEO FOTO

Paisprezece mineri au murit în timp ce lucrau în subteran într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, inundată în urma ploilor abundente, au anunțat marți echipele de salvare, informează AFP.

Sistemul național de gestionare a riscurilor, format din servicii de urgență și personal militar, a precizat într-un comunicat că a fost instalat 'un post de comandament pentru coordonarea operațiunilor de recuperare a celor 14 corpuri' în localitatea El Callao, situată într-o regiune aflată la granița cu Guyana și Brazilia.

O înregistrare video care circulă pe rețelele de socializare arată salvatori scoțând un corp dintr-o apă noroioasă.

Primarul din El Callao, Jesus Coromoto Lugo, și-a prezentat condoleanțele familiilor victimelor, amintind că minerii 'munceau pentru a-și câștiga existența' în mina 'Cuatro Esquinas de Caratal', aflată la circa 850 de kilometri sud-est de Caracas.

Luni, primarul difuzase imagini care arătau inundațiile provocate de ploile abundente căzute în această regiune a statului Bolivar.

