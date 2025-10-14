Tragedie în țara câștigătoarei Nobelului pentru Pace, Maria Machado. 14 mineri au murit într-o mină inundată în urma ploilor abundente VIDEO FOTO

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 23:23
Tragedie în țara câștigătoarei Nobelului pentru Pace, Maria Machado. 14 mineri au murit într-o mină inundată în urma ploilor abundente VIDEO FOTO
14 mineri au murit într-o mină de aur inundată în urma ploilor abundente FOTO X/@ImpactoVE

Paisprezece mineri au murit în timp ce lucrau în subteran într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, inundată în urma ploilor abundente, au anunțat marți echipele de salvare, informează AFP.

Sistemul național de gestionare a riscurilor, format din servicii de urgență și personal militar, a precizat într-un comunicat că a fost instalat 'un post de comandament pentru coordonarea operațiunilor de recuperare a celor 14 corpuri' în localitatea El Callao, situată într-o regiune aflată la granița cu Guyana și Brazilia.

O înregistrare video care circulă pe rețelele de socializare arată salvatori scoțând un corp dintr-o apă noroioasă.

Primarul din El Callao, Jesus Coromoto Lugo, și-a prezentat condoleanțele familiilor victimelor, amintind că minerii 'munceau pentru a-și câștiga existența' în mina 'Cuatro Esquinas de Caratal', aflată la circa 850 de kilometri sud-est de Caracas.

Luni, primarul difuzase imagini care arătau inundațiile provocate de ploile abundente căzute în această regiune a statului Bolivar.

Nicolas Maduro, ameninţat de laureata Nobelului pentru Pace: "Va pleca de la putere cu sau fără negocieri"
Nicolas Maduro, ameninţat de laureata Nobelului pentru Pace: "Va pleca de la putere cu sau fără negocieri"
María Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, s-a declarat convinsă, într-un interviu acordat prin videoconferinţă celor de la AFP, că preşedintele venezuelean...
Venezuela își închide ambasada din Norvegia după ce lidera opoziției a primit Premiul Nobel pentru Pace. "Nu ne-a fost oferit niciun motiv"
Venezuela își închide ambasada din Norvegia după ce lidera opoziției a primit Premiul Nobel pentru Pace. "Nu ne-a fost oferit niciun motiv"
Ministerul norvegian de externe a declarat că Venezuela și-a închis ambasada la Oslo fără a oferi un motiv, la câteva zile după ce lidera opoziției María Corina Machado a primit Premiul...
