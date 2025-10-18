„Viespile negre”, Hezbollah, carteluri și o miliție de patru milioane de oameni. Cum se pregătește Maduro pentru un război total cu Trump

Maduro s-a baricadat într-un buncăr săpat într-un deal, cu vedere la baza militară Fort Tiuna din capitala Caracas, fiind protejat de un „regiment” de forțe speciale cubaneze.

Înarmate până în dinți cu rachete și puști cu lunetă, forțele americane pregătite să îl înlăture pe dictatorul venezuelean Maduro ar putea avea parte de ambuscade mortale de tip gherilă.

Liderul venezuelean a promis că va riposta după ce Donald Trump a dat undă verde forțelor americane din Caraibe să lanseze operațiuni aeriene și terestre împotriva țării.

Într‑un peisaj geopolitic dominat de incertitudine, Caracasul pare să se pregătească pentru scenarii pe care o parte a opiniei publice internaţionale le consideră apocaliptice. Conform unor relatări şi evaluări de informaţii vehiculate în mass‑media, Nicolás Maduro şi anturajul său au dispersat în ultimele luni resurse şi forme de putere care, la o primă vedere, alcătuiesc o „strânsură” de forţe — de la unităţi speciale străine şi grupări paramilitare, la conexiuni cu traficanţi şi grupări externe.

Forțele americane trebuie să își stabilească dominația asupra situației în termen de 48 de ore

La nivel simbolic, liderul venezuelean ar fi consolidat un punct de comandă în subteranele din jurul Fort Tiuna — un bastion militar din Caracas.

Maduro este protejat de un „regiment” de forțe speciale cubaneze numite Viespile Negre, potrivit rapoartelor serviciilor secrete americane.

Diosdado Cabello, ministru al Afacerilor Interne, Justiției și Păcii din Venezuela, spune că elaborează o strategie de „rezistență activă prelungită”.

La o întâlnire a ofițerilor armatei și a liderilor milițiilor, Cabello a spus: „Plănuiesc să intre și să iasă de aici repede și ușor, dar îi vom ține în frâu timp de o sută de ani.”

Pare hotărât să facă SUA să plătească un preț mare pentru orice incursiune – chiar cu prețul transformării Venezuelei într-o altă Gaza sau Irak.

Fostul membru al Consiliului Național de Securitate al SUA, Luis Quinones, afirmă că forțele americane trebuie să își stabilească dominația asupra situației în termen de 48 de ore – altfel situația ar putea scăpa de sub control.

Administrația Trump a sperat că desfășurarea de distrugătoare și a unui submarin nuclear în largul coastei Venezuelei ar putea fi suficientă pentru a-i convinge pe generalii lui Maduro să dea o lovitură de stat și să-l predea în schimbul recompensei de 50 de milioane de dolari pentru capul său.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care navele de război americane au vânat bărci rapide venezuelene care transportă droguri în SUA.

Și avioane stealth F-35 au zburat de la o bază din Puerto Rico pentru a sonda și cartografia apărarea aeriană a Venezuelei.

General în rezervă Marco Ferreira, care a deținut funcții guvernamentale de nivel înalt înainte de a pleca în exil, prezice că trupele venezuelene „se vor goli din cazărmi” în momentul în care rachetele Tomahawk vor lovi țara.

El a declarat pentru The Sun că regimul venezuelean are asasini repartizați în garnizoanele militare din întreaga țară – cu ordine de a împușca comandanții la orice semn de neloialitate.

Arme, mai ales de producție rusească

În cazul unui război, „forța de rezistență permanentă” a lui Cabello are provizii suficiente de puști, rachete și alte arme ascunse în locații departe de supravegherea aeriană și prin satelit a SUA – și ar putea provoca ravagii.

Armele furnizate Venezuelei de Rusia includ, de asemenea, șase baterii mobile de rachete S-300, rachete Buk cu rază scurtă de acțiune, două escadrile de avioane de vânătoare Su-30, aproximativ 100 de tancuri T-72 și câteva elicoptere de atac Mi-35 în stare de funcționare.

Conform proiecțiilor Pentagonului, acestea ar fi în mare parte eliminate de lovituri de precizie americane în primele opt ore ale unui atac.

Însă Maduro a susținut că poate mobiliza o „miliție populară” formată din patru milioane de membri.

Maduro mizează și pe cel puțin 5.000 de susținători înfocați din gruparea paramilitară „Colectivos” – care formează o rețea de gherilă urbană în orașele și localitățile din toată Venezuela și nu pozează pentru camere.

Aceasta recrutează membri din bandele din închisori, precum Tren de Aragua, care au operat ca bande de bătăuși pentru regim, percheziționând casele oponenților, efectuând arestări oficiale suplimentare și dispersând mitingurile opoziției trăgând din mașini.

Membrii Hezbollah

De asemenea, aceștia sunt asociați cu mii de militanți Hezbollah din Venezuela.

Într-un interviu acordat publicației The Sun, fostul șef al spionajului venezuelean, generalul Cristopher Figueres, a dezvăluit că pe insula Margarita se află aproximativ 1.000 de membri Hezbollah.

Este un centru al activismului islamic și al spălării de bani care operează în spatele fațadelor unei stațiuni turistice, a spus el.

Tinerii au sărbătorit atacurile din 11 septembrie de la New York și Washington purtând tatuaje cu Bin Laden.

Alți 400 de militanți Hezbollah se află în apropierea bazei militare Maracay din afara Caracasului.

Și aproximativ 200 se află în orașul portuar Valencia, lucrând în domeniul securității pentru traficanții de droguri.

Figueres își amintește că a eliberat sute de documente de identitate și pașapoarte venezuelene nou-veniților din Orientul Mijlociu care nu vorbeau spaniolă.

Colectivos și Hezbollah au în comun antrenament paramilitar și ideologii marxiste și islamice violente.

Mii de gherile columbiene ale ELN și FARC controlează principalele provincii de graniță cu Columbia – prin care circulă tone de cocaină către punctele de export din Venezuela.

Aceștia colaborează îndeaproape cu oficiali locali, cum ar fi guvernatorul provinciei Tachira, Freddy Bernal, un fost detectiv de poliție care a format Colectivos.

Toate grupurile sunt înarmate cu puști de asalt AK-103, puști de înaltă precizie Draganov și alte arme sofisticate, achiziționate din Rusia în cantități masive.

Planificatorii militari americani sunt deosebit de îngrijorați de aproximativ 6.000 de rachete MANPAD Igla-S, lansate de pe umăr, achiziționate de Venezuela.

Aceste arme pot doborî elicopterele Blackhawk și alte aeronave care aduc trupe americane.

Și multe Igla se află în mâinile Colectivos, care sunt instruiți în utilizarea lor și au fost văzuți mutându-le prin Caracas cu mai multe camioane, potrivit rapoartelor serviciilor de informații.

Forțele aeriene venezuelene au produs local versiuni ale dronelor kamikaze Shahed iraniene – 131 care ar putea fi predate celulelor Hezbollah de către consilierii militari iranieni din Venezuela, potrivit Agenției de Informații a Apărării din SUA.

Regimul lui Maduro ar putea recurge și la utilizarea copiilor și a bătrânilor drept scuturi umane

Se pare că familiile militarilor și alți locuitori ai clădirilor din jurul Fortului Tiuna care încearcă să abandoneze zona în așteptarea bombardamentelor americane sunt în carantină.

Și există, de asemenea, mii de prizonieri politici care ar putea fi folosiți ca ostatici.

Deși echipe specializate americane în combaterea terorismului ar putea planifica desființarea unor închisori, precum celebrul penitenciar Elocoide din Caracas, mulți disidenți închiși sunt împrăștiați în centre de tortură improvizate, potrivit unui raport ONU.

Dr. Evan Ellis, specialist în America Latină la Colegiul de Război al Armatei SUA, a declarat că o operațiune de răpire a lui Maduro are o șansă de succes de 30%.

Este puțin probabil ca supraveghetorii săi cubanezi să-l lase să fie capturat viu și ar putea chiar să aranjeze o evadare în țările vecine, Brazilia sau Columbia.

Președinții de stânga din aceste state au fost prietenoși cu regimul Maduro – și ar putea chiar facilita sprijin sub acoperire pentru teroriștii care încearcă să destabilizeze un guvern democratic susținut de SUA, care se luptă să preia controlul asupra țării.

Regimul a calibrat instrumentele de putere pe mai multe paliere — convenţional, paramilitar, reţele criminale şi clivaje sociale — astfel încât orice încercare de „rezolvare rapidă” a crizei s‑ar putea transforma într‑o aventură cu costuri greu de anticipat. Pentru observatorii serioşi, asta înseamnă că tabloul realităţii venezuelene rămâne, în continuare, o combinaţie volatilă de pericol şi necunoscut, notează The Sun.

