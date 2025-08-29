Capcana venitului mediu pe economie: De ce nu reflectă fidel nivelul general de bunăstare al populației

Vineri, 29 August 2025, ora 11:52
255 citiri
Capcana venitului mediu pe economie: De ce nu reflectă fidel nivelul general de bunăstare al populației
Venitul median, mult mai precis

Venitul (salariul) mediu poate fi înșelător atunci când este folosit pentru a se determina nivelul de bunăstare al unei societăți, pentru că nu ține cont de discrepanțele între cele mai ridicate și cele mai scăzute valori.

Prin urmare, modul de calcul al venitului mediu sau al averii medii face ca acest indicator să nu fie cu adevărat reprezentativ pentru veniturile și averea populației generale.

Mult mai fidel reflectă în schimb nivelul de trai pe ansamblu venitul median, care este mult mai puțin susceptibil de a fi denaturat de indivizii foarte bogați.

Discrepanțe sociale uriașe

În ultimii ani, în România s-a făcut constant vorbire despre creșterea constantă a nivelului de trai, reflectată prin majorările succesive ale salariului mediu pe economie.

S-a spus că românii o duc din ce în ce mai bine și că au ajuns să îi depășească pe greci și pe unguri în privința venitului mediu.

Doar că acest venit mediu nu ține cont de faptul că România înregistrează, conform datelor oficiale, unele din cele mai mari discrepanțe sociale din UE.

Chiar BNR precizează, în ultima ediție a Raportului său privind Stabilitatea Financiară, că ”inegalitățile rămân semnificative în ceea ce privește averea, având în vedere că 10% din populație deține aproximativ 58% din averea netă totală”.

Iar decalajul dintre regiunile țării în privința nivelului de trai este printre cele mai profunde din UE, dacă ținem cont de faptul că regiunea București-Ilfov, cea mai bogată a țării, se află la nivelul de 190% din media europeană, în proximitatea celor mai bogate capitale, atunci când este luat în calcul PIB pe locuitor.

Iar la polul opus se află regiunea Nord-Est, una dintre cele mai sărace din UE, cu un PIB/locuitor situat la 47% din media europeană (date pentru 2023).

Venitul median, mult mai precis

Averea medie se calculează prin însumarea averii totale a unui grup și împărțirea acesteia la numărul de indivizi. Deși utilă, poate fi puternic influențată de valori foarte mari sau foarte mici (cum ar fi miliardarii sau cei cu datorii extreme), ceea ce o face mai puțin reprezentativă pentru averea populației generale.

De cealaltă parte, averea mediană este punctul care împarte o populație în două grupuri egale în funcție de averea lor, unde jumătate din oameni au mai mult și jumătate au mai puțin.

Spre deosebire de averea medie, averea mediană este mai puțin afectată de valorile de la cele două extreme, oferind o imagine mai reprezentativă asupra averii tipice deținute de o populație.

Mediana este relevantă pentru că este determinată prin aranjarea averii tuturor indivizilor de la cea mai mică la cea mai mare și selectarea valorii medii. Această valoare reprezintă punctul în care jumătate din populație are mai multă avere, iar cealaltă jumătate are mai puțină.

Atunci când se evaluează sănătatea financiară a unei populații, averea mediană este adesea considerată o măsură mai precisă, deoarece reflectă averea persoanei ”obișnuite”, nu influențată de câțiva indivizi foarte bogați sau foarte săraci.

#venit mediu , #economie politica
