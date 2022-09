Promovarea valorilor. De la venitul pretins (merit) la meritul creator de venit

După Revoluția din 1989 romanii porneau un nou experiment - cel al îmbogățirii personale. După lunga ajunare de sub comunism, setea îmbogățirii era așa de mare încât se voia realizarea ei cât mai rapidă, uneori cu orice preț. Important era venitul obținut, contul în bancă, proprietatea, într-un cuvânt - BANUL- laitmotivul tuturor manelelor care au urmat. Banul devenea meritul principal iar legendele s-au format în jurul lui. Valorile, criteriile, meritul, talentele, geniul, s-au pierdut pe drum sau au ales un alt drum, cel al emigrării spre locuri mai prielnice.

De la “venitul este merit” la “meritul este venit”

În cei 33 de ani de la Revoluția din 1989, lungi cât viața lui Iisus Hristos, s-a tăbăcit idea că doar cine “face lovele,” aducătoare de venit are merit, lucru de altfel util societății. Nu aceasta era însă problema, căci până și chinezii au zis: “a te îmbogăți este nobil”, ci excesiva, de-a dreptul exclusivista părere că doar cine câștigă este demn de admirație în societate înaintea noului altar al Vițelului de Aur. S-a ajuns să se spună că doar venitul este merit și scop în sine. Astfel milione și milione de merituoși, talente diverse și chiar genii s-au pierdut pe stradă pentru că nu produceau venit, și nu din vina lor ci pentru faptul că societatea nu avea pusă la punct Scara de Valori și Criterii care să-i promoveze. Priviți Statele Unite cum apreciază valorile atrăgându-le și punându-le la dispoziție mijloacele necesare. Cum altfel ar putea 330.000.000 să țină piept și încă cu succes celor 8 miliarde de locuitori ai planetei?

Scurt și operativ, a sosit timpul ca hrăpărețul “venitul este merit” să fie sublimat în virtuosul “meritul e venit” (meritul creează venit). Interesant, dar acest lucru s-a întâmplat chiar în vara aceasta când sportivii români medaliați la concursuri internaționale au fost răsplătiți cu milioane de lei de la Guvern, iar ca urmare peste România a plouat cu medalii de aur. Acestă promovare trebuie aplicată în toate câmpurile de activitate iar creșterea PIB-ul național ar fi enormă. Iată cum să extragem acest “aur cenușiu”.

Promovarea venitului pe merit și excelență

Pentru început sunt necesare:

O scara de valori universale

Criterii universale

Noi, modele, exemple, etaloane

Educatie pentru valori

Bursa valorilor (intelectuale)

Instituirea venitului pe excelenta

Crearea unui simbol unitar (brand)

Scara valorilor universale. Când valorile au posibilitatea diferențierii în funcție de importanța lor atunci se creează o scară, fiecare element având cotația corespunzătoare. Cuvântul valoare conține caracteristica sa esențială adică relevanța. Vezi VALOAR(e) <->RELEV (ant).

Criterii universale. Fără criterii de apreciere lucrurile nu au valoare. A aprecia vine de la latinul appretiare iar prețul de la pretium. Sistemul capitalist de piață este atât de eficient pentru că utilizează sistemul de prețuri unde totul are cotat până la ultimul bănuț, (centezimă) în timp ce în relațiile noastre sociale, de cunoaștere, totul este relativ, indefinit, întâmplător. Și apoi ne plângem că lucrurile nu merg așa cum vrem noi.Tocmai de aceea este nevoie de implementare de criterii puternice și în acest câmp al Umanului.

Educația pentru valori este matca în care se dezvoltă procesul achiziționării, formării și mai ales a păstrării acestora. Educația, educarea vine de la verbul E-DUCARE ->DUCERE efectiv CON-DUCERE. Este un act votiv derivat dintr-un program care are un scop formativ. Pro-GRAM vine da GRAMA adică GRAMAtică (logica înțelesurilor, inclusiv a scrierilor gr. gramma). Interesant programul președintelui Klaus Johanis intitulat “România Educată” care ținând cont de cele de mai sus are șanse de înaltă realizare. În ceea ce privește cealaltă parte a propunerii domniei sale o “Țară Normală”, trebuie precizat că normalitatea ca stare finală de echilibru derivă din excepționalitate. Numai excepționalitatea asigură normalitatea. Doar achiziționarea asigură achiziția.

Bursa valorilor intelectuale. Așa cum există o bursă a valorilor materiale bine cunoscută, așa trebuie înființată și o bursă a valorilor imateriale: intelectuale, imaginative conceptuale, cognitive, idei revoluționare, proiecte etc.

Venitului pentru excelență. Instituirea unui venit pentru merite și capacități excepționale pentru persoanele care le dețin ar fi un stimul pentru toți creatorii de valori. Acesta este un venit foarte productiv pentru economia națională ducând la creșterea consistentă a PIB-ului.

Modele, exemple, etaloane. O societate trebuie sa aibă modele exemple și etaloane prin care să plasmeze imaginarul colectiv și să-l canalizeze în realizarea idealurilor. Imaginați-vă “Indiana Jones” devenit modelul tuturor căutătorilor de antichități, sau idea generică de “Star Trek” a cercetătorilor spațiali sau filmul ”Întoarcerea în viitor” unde omul de știință Emmett Brown a devenit simbolul celor mai temerari investigatori ai viitorului.

Simbolul unitar al valorilor și premierii lor. Expresia cea mai înaltă a unei reprezentări este simbolul, având un caracter unitar. Cred că cel mai bun simbol al valorilor ar fi Universalionul ținând cont și de conținutul misterios al cunoașterii (care deține). Mai mult forma de podium a Casei Poporului cu specifica formă de Podium Olimpic este ideală premierii și “valorizării valorilor”. Totul depinde de capacitatea noastră de plasmare a viitorului.

Iar acum ce să zicem, vine iarna, probleme cu energia, petrolul, gazele? Uitați-le! Adevărata ENERGIE este ORGANIZAREA. Cum te organizezi așa trăiești, indiferent dacă ești individ, societate sau națiune. Secretul? Îl spune chiar cuvântul: instituirea ORGANELOR corespunzătoare care să organizeze și coordoneze activitatea și programele. Și nu uita-ți suprema triadă: ENERGIE = ORGANIZARE = ORGANE. Doar împreună acestea creează un ORGANISM care funcționează. Până și cuvântul funcțiune ne iluminează: F-UN-CȚIUNE = FĂ O ACȚIUNE iar când ai făcut-o bine FUNCȚIONEAZĂ. Să ne bucurăm că din toate limbile Pământului, limba romană este unică alături de alte câteva latine care dețin cheia citirii organizării și structurării funcțiilor ascunse ale acestei lumi. Iar faptul că limba engleză deține 60% cuvinte de origine latină este o bună perspectivă dând și mai mult lustru și universalitate discursului. Toate acestea le găsiți în cartea autorului Vasile Droj “Utopia Concretă - Statul Român al Originilor”.

Cititorule, sigur ai vreun merit, talent sau chiar geniu ascuns, apropriază-te, poate să fie ora întâlnirii cu destinul. Oricum, ține legătura cu aceste observații care te vor ajuta să valorizezi mai bine “Aurul tău cenușiu” și cine știe, poate într-o zi el va deveni propriul tău VENIT.

