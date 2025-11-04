Cum să gestionezi corect banii în cuplu. Cazul familiei cu venituri lunare uriașe care se ceartă constant: „Pentru mine, totul e o urgență”

Chiar și cu venituri mari, banii pot provoca tensiuni în cuplu. Certurile legate de cheltuieli, priorități financiare sau lipsa unui sistem clar de gestionare a banilor sunt mai frecvente decât credem.

Experții recomandă implicarea ambilor parteneri, discuții regulate și reguli clare care să ajute la menținerea echilibrului și armoniei în relație. În esență, problema nu este suma de bani, ci felul în care este gestionată.

Cnbc.com a relatat cazul unui cuplu din Hawaii: Ellen și Edward câștigă împreună 28.000 de dolari pe lună — adică de peste trei ori venitul mediu al unei familii din statul lor. Cu toate acestea, cuplul se confruntă constant cu certuri legate de bani, în ciuda veniturilor substanțiale.

Edward se ocupă de toate finanțele, iar Ellen trebuie să ceară aprobare pentru aproape orice cheltuială, ceea ce a dus la tensiuni și frustrări repetate. Povestea lor scoate în evidență cât de important este să existe un sistem comun și echilibrat de gestionare a banilor într-o relație.

„Pentru mine, totul e o urgență”

Ellen și Edward câștigă 28.000 de dolari pe lună — adică aproximativ 336.000 de dolari pe an, de peste trei ori mai mult decât venitul mediu al unei familii din statul lor natal, Hawaii.

Totuși, venitul lor ridicat nu îi ferește de certuri constante legate de bani, au mărturisit ei expertului financiar, autorului și milionarului autodidact Ramit Sethi, într-un episod recent al podcastului Money for Couples.

Edward este terorizat de ideea de a reveni vreodată la o situație financiară precară, așa cum a trăit în copilărie, în timp ce Ellen își dorește libertatea de a cheltui rațional, fără să ceară mereu permisiunea soțului.

„Suntem destul de bine din punct de vedere financiar, dar creierul meu nu procesează asta,”

a spus Edward.

„Pentru mine, orice e o urgență. O anvelopă spartă de 200-300 de dolari e o mare problemă.”

Nu e vorba doar de urgențe. Edward se ocupă de toate finanțele familiei, iar Ellen a spus că trebuie să-i ceară aprobare pentru aproape orice — chiar și pentru produse de îngrijire zilnică sau vitamine prenatale.

„Simt că de fiecare dată când cer ceva trebuie să explic în detaliu de ce am nevoie, doar ca el să spună ‘da’,” a spus Ellen.

„Constantul ‘hai să-l întreb’, ‘să vedem ce zice el’, ‘lasă-mă să-i explic de ce am nevoie’ e un sentiment groaznic.”

De ce se ceartă și ce sfaturi le oferă expertul

Ramit Sethi a subliniat că nu sunt un cuplu problematic, ci pur și simplu au un sistem prost de gestionare a banilor.

„Ei înțeleg unele principii de bază — cum ar fi ideea că trebuie să aibă o sumă pentru cheltuieli discreționare,” a spus Sethi.

„Dar Edward include lucruri precum vitaminele prenatale în cheltuielile discreționare ale lui Ellen, iar asta e complet greșit.”

„Nu aveți nevoie doar de un buget mai bun. De fapt, probabil că nici nu aveți nevoie de un buget deloc,” a adăugat el.

„Aveți nevoie de un sistem mai bun, construit împreună.”

Pentru ca ambii parteneri să se simtă mai bine în privința banilor și să reducă certurile, Sethi le-a oferit trei sfaturi-cheie — valabile pentru oricine trece printr-o situație similară.

1. Încurajează-ți partenerul să se implice în gestionarea banilor

În cazul lui Ellen și Edward, Edward controlează tot, iar Ellen e complet detașată.

Dar într-o relație de cuplu și de co-părinți, ambii trebuie tratați ca egali, spune Sethi.

Partenerul mai experimentat — în acest caz, Edward — ar trebui să o încurajeze pe Ellen să se implice activ.

„Spune-ți din prima zi: ‘Nu voi face asta singur. Vreau ca partenerul meu să devină bun cu banii.’”

2. Discutați despre bani în mod regulat

Ellen a evitat în trecut discuțiile despre bani, pentru că simțea că nevoile ei sunt respinse, iar ea nu înțelegea de unde vine frica lui Edward.

Conversațiile regulate despre bani pot clarifica neînțelegerile și îi pot ajuta pe amândoi să se simtă îndreptățiți să decidă împreună cum își gestionează familia banii, a explicat Sethi.

3. Găsiți o structură financiară care funcționează pentru amândoi

Sistemul actual, în care Edward aprobă toate cheltuielile, nu funcționează.

Sethi le-a recomandat să adopte o nouă structură comună, mai echilibrată.

De exemplu, fiecare ar putea avea o sumă personală de bani „fără întrebări”, pe lângă un cont comun. Ei ar trebui să decidă împreună ce procent din venit merge în fiecare cont.

De asemenea, le recomandă să stabilească reguli generale, cum ar fi o politică fără datorii sau un termen limită pentru investiții riscante (precum recondiționarea unei case — un subiect care le-a cauzat conflicte în trecut).

Dacă nu învață să lucreze împreună și să-și creeze o viziune comună asupra banilor, Sethi avertizează că vor rămâne „pentru totdeauna frustrați, nesiguri, nealiniați și poate chiar temători în privința finanțelor.”

„Banii sunt importanți,” a conchis el.

„Îmi doresc pentru voi să le acordați atenția și respectul pe care le merită.”

