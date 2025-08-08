Adevăratele venituri ale magistraților: Cine sunt judecătorii cu cele mai mari salarii și sporuri

Magistrații ajuns să aibă salarii de zeci de mii de lei FOTO Pixabay

Măsurile fiscale propuse de Guvern au iscat un scandal de proporții în justiție, ca urmare a prevederilor privind reducerea veniturilor, dar și creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani. În timp ce măsurile afectează mai multe categorii de persoane, inclusiv unele considerate vulnerabile, magistrații câștigă salarii de zeci de mii de lei, la care se adaugă sporuri multiple.

Salariul brut al unui judecător obișnuit de la un tribunal este cuprins între 19.000 și 23.600 lei, la care se adaugă sporuri ca cel pentru condiții grele de muncă, periculoase sau vătămătoare – 1.500 lei, cel pentru risc și suprasolicitare neuropsihică și altul pentru păstrarea confidențialității – 5.580 lei, scrie Adevărul.

Ca atare, salariul brut lunar al unui judecător obișnuit de Tribunal este de 30.881 lei, respectiv un net de aproape 18.000 lei lunar.

ÎCCJ, cele mai mari salarii

Cele mai mari salarii sunt la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde ajung doar judecătorii care au promovat INM și au o vechime de cel puțin 18 ani.

Astfel, ÎCCJ are un salariu brut de aproape 41.000 de lei, la care se adaugă sporurile pentru condiții de muncă grele, vătămătoare ori periculoase, spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică și sporul pentru păstrarea confidențialității în valoare de maximum 12.274 de lei, plus indemnizația pentru titlul științific de doctor de 950 de lei.

În total, puțin peste 54.000 lei brut, adică un net de circa 31.320 lei lunar.

De asemenea, un judecător la ÎCCJ are un salariu brut cuprins între 33.714 și 36.194 lei, plus sporurile sus-amintite cuprinse între 10.114 lei și 10.858 lei, rezultând un venit lunar cuprins între 43.828 lei brut (25.400 lei net) și 47.052 lei brut (27.290 lei net).

Salariile la Curtea de Apel

Președintele Curții de apel are un salariu brut lunar de aproape 30.000 lei, la care se adaugă sporurile pentru condiții grele de 1.500 lei, sporul pentru suprasolicitare neuropsihică și sporul pentru asigurarea confidențialității de aproape 6.000 lei, plus sporul pentru păstrarea confidențialității, în valoare de aproape 1.500 lei.

Astfel, salariul brut unui astfel de magistrat ajunge la 39.000 lei, adică un venit net de 22.600 lei.

Un judecător de Curte de Apel are un salariu brut cuprins între 23.150 și 26.700 lei, plus cele patru sporuri amintite cuprinse între 6.946 lei și 8.026 lei, rezultând un salariu brut de 30.096 lei – 34.726 lei, respectiv un venit net cuprins între 17.456 lei și 20.141 lei.

Veniturile judecătorilor de tribunal

Președintele de tribunal are o indemnizație brută de bază de 26.753 lei, la care se adaugă sporul pentru condiții grele de muncă, periculoase sau vătămătoare de 1.500 de lei, sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihologică și sporul pentru păstrarea confidențialității de 6.526 lei, rezultând un brut de 34.779 lei, respectiv un venit net de 20.172 lei.

Salariul brut al unui judecător de tribunal este cuprins între 19.000 și 23.600 lei, la care se adaugă și multe alte sporuri de 7.080 lei, rezultând un brut cuprins între 26.080 lei și 30.680 lei, respectiv un net cuprins între 15.126 lei și 17.794 lei.

Ce salarii și sporuri au procurorii

Ultimele date oficiale arată că salariile cele mai mari sunt în cadrul Parchetului General.

Astfel, procurorul general are un salariu brut de 36.313 lei, la care se adaugă sporurile de risc și suprasolicitare neuropsihică de 7.578 lei, cel de confidențialitate de 1.816 lei și cel de condiții grele de muncă, vătămătoare sau periculoase de 1.500 de lei, rezultând un venit brut lunar de 45.707 lei, respectiv 26.510 lei net.

Un procuror șef de secție PÎCCJ are un salariu brut de minimum 27.121 lei și maximum 33.833 lei, la care se adaugă sporurile în cuantum total de minim 8.136 și maximum 9.914 lei, rezultând un venit brut lunar cuprins între 35.257 lei și 43.747 lei.

În acest caz, venitul net lunar este de minim 20.449 lei și maximum 25.373 lei.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) are indemnizația de încadrare de minimum 23.968 lei și max. 29.898 lei, plus sporuri de minimum 7.190 lei și maximum 8.970 lei, rezultând un venit lunar brut de minimum 31.158 lei și maximum 38.868 lei, respectiv un minim net de 18.071 lei și un maxim de 22.543 lei.

Un procuror cu grad de PCA are un salariu brut de încadrare cuprins între 21.445 lei și 26.753 lei, plus sporuri minime de 6.434 lei și maxime de 8.026 lei, rezultând un venit brut cuprins între 27.879 lei și 34.779 lei. Netul lunar în acest caz este cuprins între 16.170 lei și 20.172 lei.

Prim procurorul Parchetului de pe lângă tribunale are același venit ca un procuror cu grad din Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, respectiv un venit brut cuprins între 27.879 lei și 34.779 lei, adică un venit net lunar între 16.170 lei și 20.172 lei.

Cele mai mici salarii din breasla procurorilor sunt cele ale stagiarilor care pornesc de la 9.873 lei brut, până la 10.894 lei brut, la care se adaugă sporurile de min. 2.962 și max. 3.268 lei, rezultând un venit brut lunar cuprins între 12.835 lei și 14.162 lei, respectiv un net între 7.444 lei și 8.213 lei.

Calculele sunt făcute la nivelul salariilor din martie 2025, când nu intraseră în vigoare măsurile de austeritate care prevăd reducerea sporurilor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase la maxim 300 de lei, de la 1.500 lei.

Jurnaliștii de la „Adevărul” scriu însă că aceste calcule sunt relevante în raport cu drepturile de pensionare ale magistraților și ale modificărilor care vor fi făcute prin reforma pensiilor speciale.

