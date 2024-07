Angajați cu salarii uriașe, despre momentul în care au știut că trebuie să demisioneze pentru a-și salva sănătatea mintală: "Fiecare zi mi se părea o corvoadă"

Salariile cu șase cifre pot veni la pachet cu un volum de muncă extrem de solicitant și cu mize mai mari. Acest lucru poate părea imposibil de gestionat fără un mediu de lucru favorabil și, în unele cazuri, angajații trebuie să aleagă între salariu și sănătatea lor mintală.

Business Insider a vorbit cu trei angajați cu venituri mari care și-au părăsit locurile de muncă cu șase cifre pentru a-și salva sănătatea mintală. Fiecare dintre ei și-a început cariera cu dorința de a face furori în industria lor, dar au spus că au fost dezamăgiți rapid de presiunea ridicată, de zilele de lucru epuizante și de feedback-ul dur.

Când sănătatea lor mentală s-a prăbușit, au simțit că nu au de ales decât să demisioneze.

Epuizată de "cultura de muncă excesivă" promovată de compania sa

Jean Kang, în vârstă de 31 de ani, a iubit inițial avantajele și salariile cu șase cifre oferite de diferitele sale locuri de muncă în Big Tech.

"Am fost răsfățată cu beneficii tehnologice în fiecare rol - salariu mare, mâncare gratuită, muncă la distanță, abonamente la sală, masaje și multe altele", a declarat Kang pentru BI.

În ciuda avantajelor extraordinare, Kang a declarat că a simțit o presiune imensă de a livra mai mult și de a surclasa concurenții - o virtute a "culturii de muncă excesivă" care domina locul ei de muncă. Kang a spus că s-a luptat cu realizarea faptului că și-a dat viața pentru joburi care, în cele din urmă, nu făceau decât să aducă mai mulți bani companiilor mari.

După o concediere în masă în 2023, care a forțat-o să recunoască fragilitatea slujbei sale, Kang a văzut o oportunitate de a părăsi Big Tech pentru totdeauna. Ea a declarat că a jonglat cu câteva activități secundare după serviciu și că, în cele din urmă, și-a asumat un risc pentru ea însăși, renunțând la salariul său de 300 000 de dolari pentru a deveni creatoare de conținut și coach de carieră cu normă întreagă.

"Cea mai mare teamă a mea a fost să eșuez, dar știam că voi regreta că nu am pariat pe mine și că aș putea oricând să obțin un alt loc de muncă după ce voi încerca asta", a spus Kang.

Ea a împărtășit că anxietatea și "spaimele de duminică" au dispărut odată ce a devenit propriul ei șef. Ea a spus că a avea un loc de muncă flexibil, la distanță, a fost eliberator.

"Acum aleg ce proiecte mă fac fericită și nu mă presează prea mult să reușesc. Acum lucrez între 30 și 40 de ore și în unele weekenduri, dar nu pentru că trebuie, ci pentru că vreau."

Atacuri de panică la locul de muncă timp de 6 luni

Eric Yu, în vârstă de 28 de ani, a declarat pentru BI că și-a petrecut primii doi ani de lucru la Facebook ca un proaspăt absolvent entuziasmat să urmeze o carieră în domeniul tehnologiei. Dar, pe măsură ce noutatea a dispărut, el a spus că anxietatea i-a luat locul.

Zilele lungi de lucru cu programare intensă se transformau în nopți lungi în care își făcea griji cu privire la ceea ce trebuia să facă. El a declarat că stătea până târziu pentru a termina sarcinile, dar tot se confrunta cu critici dure din partea inginerilor. El a declarat pentru BI că a început să aibă atacuri de panică care au continuat timp de șase luni.

"Eram în cel mai rău moment din viața mea. Fiecare zi mi se părea o corvoadă - nu știam ce fac sau de ce mai lucrez", a spus Yu.

El a spus că abia după ce șeful său i-a pus serios la îndoială randamentul, și-a luat angajamentul de a renunța la tehnologie. După ce s-a gândit la surse alternative de venit împreună cu logodnica sa, Wanda, a renunțat la slujbă și s-a hotărât să se ocupe de casă.

"Știu că pare o nebunie să părăsești un loc de muncă de 370 000 de dolari, iar dacă aș fi rămas la Meta pentru tot restul vieții, mi-aș fi asigurat securitatea financiară, dar am știut că nu era potrivit pentru mine."

Acum realizează venituri pasive din imobiliare și își folosește timpul suplimentar pentru a explora ceea ce își dorește cu adevărat în viață.

Concediu de invaliditate pentru sănătate mintală

Un fost angajat al McKinsey, care a cerut să rămână anonim din motive de confidențialitate, a declarat pentru BI că știa că rolul său de asociat va fi dificil. Cu toate acestea, el a spus că era dispus să reziste pentru a-și perfecționa abilitățile analitice. Cu toate acestea, nu se aștepta la natura atotcuprinzătoare a muncii sale.

El a declarat pentru BI că a lucrat în schimburi de 16 ore la un loc de muncă cu așteptări extrem de mari, dar cu o lipsă de mentorat și a trebuit să se confrunte cu colegi răi.

"Și am pedalat până la capăt - nu mi-am părăsit biroul, am uitat să mănânc și am pierdut tone de greutate", a spus el. "Abia mi-am amintit să merg la baie. Mi-am amintit să mă ridic doar când mi-am observat câinele uitându-se trist la mine."

El a declarat că, după un an, a ajuns la capătul puterilor.

"Mă ducea literalmente la limită. Pur și simplu nu mai puteam face asta. Plângeam mai mult și luam medicamente pentru anxietate într-o doză mai mare decât am avut vreodată nevoie înainte de a mă angaja", a spus el.

În ciuda salariului său de 200 000 de dolari, el a decis să își ia un concediu de invaliditate pentru sănătate mintală de trei luni.

El a declarat că perioada petrecută departe de locul de muncă nu a făcut decât să confirme gravitatea afecțiunii sale, atunci când i-a fost greu să aibă grijă de el sau chiar să iasă din casă. El a decis să renunțe la McKinsey pentru a se concentra asupra sănătății sale mintale.

La un an după ce a renunțat, acesta a declarat că starea sa de sănătate mintală s-a îmbunătățit și că este pregătit să reintre în câmpul muncii.

"Pe măsură ce îmi caut un nou loc de muncă, caut companii cărora le pasă de angajații lor, care prețuiesc incluziunea și tratează pe toată lumea cu respect."

