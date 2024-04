Și românii care câștigă bine se ceartă din cauza banilor. Cum a ajuns un cuplu în pragul divorțului: "Am decis să schimbăm mașina soției cu una de 20.000 de euro"

Cele mai frecvente motive de divorț includ lipsa comunicării în cuplu, conflictele constante, infidelitatea și problemele financiare.

Cele din urmă sunt comune în familiile cu câștiguri modeste. Sunt însă și excepții. Este cazul relatat de un tânăr care a ajuns de la planul de a cumpăra o mașină scumpă pentru soție la riscul unei despărțiri, după cum a scris în mediul online.

Potrivit acestuia, împreună cu soția câștigă 4.000 de euro pe lună.

"De la a cumpăra o mașină la divorț"

"Suntem căsătoriți de 5 ani, iar împreună câștigăm în jur de 4000 de euro (eu 3000 și ea 1000, diferența e că eu plătesc toate cheltuielile casei, în jur de 1000 de euro constant), iar anul trecut am decis să schimbăm anul acesta mașina soției cu una de 20.000 de euro. Anul trecut ea mi-a virat mie în cont 3000 de euro "pentru mașină", dar între timp și-a spart telefonul și am cumpărat altul cu 1000 de euro și am mai investit în business ul ei (în acte doar al ei) încă 2000 de euro. Am mai primit de la părinții ei încă 7000 de euro pentru mașină, total 10.000 de la ea, ca eu să pun restul de încă 10.000 și să plătesc jumătate.

Problema a apărut în momentul în care am găsit mașina potrivită și am vrut să o cumpăr ea mi-a mărturisit că din suma de 7 mii ce a primit-o de la părinți, 4 mii sunt împrumutați și așteaptă să îi dăm înapoi într-un timp relativ scurt și să o ajut cu cel puțin jumate din datorie, iar în acel moment eu am refuzat să iau mașina, argumentând că refuz să mă îndatorez mai ales la socrii care m-au desconsiderat în trecut când câștigam bani mai puțini și am spus că mai bine mai așteptăm până mai strângem niște bani, mai ales că ea are o mașină mai veche funcțională..."

"Vecinul îi cumpără soției lui orice mașină dorește"

Planul eșuat al achiziției unei mașini noi a dat statul unor alte reproșuri, a povestit tânărul.

"După faza respectivă au început mai multe reproșuri de genul "vecinul îi cumpără soției lui orice mașină dorește, iar eu ”nu sunt stare" sau că "alții merg în 10 concedii pe an și noi numai în două".

Apoi am ținut-o în certuri câteva zile și ea mi-a cerut să îi dau toți banii înapoi (7000 de la părinți, 3000 de la ea), fără să ia în considerare că acum câteva luni a cheltuit 3000 de euro pe telefonul ei și pe business ul ei.

Între timp am avut o discuție și cu mama ei, ne-am întâlnit întâmplător, iar ea mi-a zis că ne așteaptă cu datoria cât vrem noi, doar că a subliniat să îmi spună că celălalt fiu al ei, adică fratele soției mele îi cumpără soției lui orice își dorește fără să pună vreodată "problema banilor", lucru care pe mine m-a deranjat, ei parcă nu realizează că eu nu am cum financiar să câștig mai mult... cel puțin nu în timp așa scurt", a scris acesta pe Reddit.

"Ia uite, vecina noastră nu are nevoie de banii iubitului"

Postarea a strâns peste 700 de comentarii. Cei mai mulți dintre cei care au formulat un punct de vedere au criticat-o pe soție pentru atitudine.

"O soție ai, frate, ia și tu vreo 60k euro de la bancă și ia-i un E coupe frumos să moară sor-sa de ciudă. De fapt împrumută 70, să-ți ajungă și de 4 concedii anul asta."

"Femeia câștigă 1000 euro și are pretenția de mașină de 20.000. Așa căsnicii, fi-mi-ar scârbă...

Trebuia să începi și tu cu reproșuri de genul: "Ia uite, soția prietenului meu care câștigă singurică 2000 euro i-a cumpărat parfumul X iubitului ei "

"Ia uite, vecina noastră nu are nevoie de banii iubitului deoarece e capabilă și independentă"

"Mă crucesc de ce căsnicii au unii."

"Dacă vecinul cotizează mai mult, de ce nu a făcut eforturi să îl cucerească pe el?"

"Ca să mă rezum - ești într-o căsnicie mai urâtă decât viața unuia care și-a pierdut un picior sau o mână într-un accident. Fugi tare, ești pe post de bancomat doar!"

"Eu ce nu o să înțeleg niciodată e de ce oamenii își dau toată viața peste cap, își implodează familia pentru a-şi cumpăra lucruri pe care în mod evident nu și le permit. Dacă era o investiție înțelegeam, dar o mașină e o groapă în care torni bani constant pentru confort sau un simbol al statutului. În cazul vostru îmi pare că vă doriți un simbol al unui statut care în realitate nu există. Dacă trebuie să te împrumuți din 5 locuri (mai ales la ce mega dobânzi au băncile acum) de ce nu vă uitați la o mașină mai ieftină?

Dacă aveți finanțele separat și tu ai mașină, de ce nu își cumpără ea o mașină a ei?

Dacă vecinul cotizează mai mult, de ce nu a făcut eforturi să îl cucerească pe el, având în vedere că este un aspect atât de important pentru ea?

Oricum, cu atitudinea asta o să ajungeți fără nicio economie la bătrânețe. Acum e mașina, mai încolo cumnatul o să își trimită copiii la ski în Elveția, sau o să îi trimită să facă lecții de canto cu Stevie Wonder și atunci va trebui să îți vinzi rinichii pentru că altfel o să îți bată soacră-ta și nevasta-ta obrazul că tu nu ai bani de lecții cu Stevie Wonder. Nu mai fiți penibili! Va pup, succes cu finanțele."

"Discuțiile astea despre bani în familii aduc doar necazuri"

"Eu nu pricep, soția și părinții ei sunt idioți de vor să se îndatoreze pentru o mașină care instant își pierde valoarea cum o scoți din reprezentanță? N-ai 20.000 euro pentru mașină, îți iei mașină de 16.000 euro, de 12.000 euro, câți bani ai acum.

În rest discuțiile astea despre bani în familii aduc doar necazuri și sunt complet de prost gust. Mi se pare că voi ca și cuplu câștigați foarte bine, e drept, mai mult tu decât ea care câștigă normal, și la câți bani va intră pe luna ar trebui să va țineți banii pentru voi, nu să îi discutați cu socrii. Și socrii dacă vor să ajute, vă dau banii lor, nu dau bani pe datorie că idioții.

În rest, comparația e mama frustrărilor, aveți 4000 euro pe luna, o duceți mai bine decât muuuulti români și tot găsiți comparații cu vecinu’ și alții. Absolut horror."

"Soluția e să îți iei al doilea job să îi satisfaci poftele soției", a concluzionat cineva, într-o notă ironică.