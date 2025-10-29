Cu cât a crescut, de fapt, venitul românilor în ultimii cinci ani. Patronatele cer menținerea salariului minim la nivelul actual: „Singura opțiune responsabilă”

Confederația Patronală Concordia a solicitat public menținerea salariului minim la nivelul actual, reprezentanții angajatorilor români fiind de părere că aceasta este în momentul de față singura opțiune responsabilă pentru economie.

Organizația avertizează că o eventuală majorare a salariului minim ar amplifica dezechilibrele economice existente. „În contextul ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social de astăzi, 29 octombrie, Concordia și-a exprimat poziția fermă cu privire la salariul minim pentru anul 2026: menținerea nivelului actual reprezintă singura opțiune responsabilă în contextul economic dificil prin care trece România. În ultimii cinci ani, salariul minim brut a crescut cu aproximativ 85%, una dintre cele mai accelerate evoluții din Uniunea Europeană. Această dinamică a determinat deja o creștere rapidă a întregii grile salariale și a generat presiuni semnificative asupra costurilor cu forța de muncă în toate sectoarele economiei”, susțin reprezentanții organizației patronale într-un comunicat transmis presei pe 29 octombrie.

Condordia a transmis că România traversează o perioadă de creștere foarte modestă, Fondul Monetar Internațional estimând un avans de doar 1%, în 2025, și 1,4%, în 2026, în timp ce consumul intern și încrederea atât a populației, cât și a companiilor, sunt în scădere accentuată, iar deficitul comercial rămâne ridicat. În acest context, o majorare a salariului minim ar amplifica dezechilibrele economice existente. „Suntem într-o situație economică dificilă. Ne dorim o economie competitivă, productivă, cu valoare adăugată mare, care să permită firmelor să remunereze competitiv angajații. Dar contextul actual nu ne permite acest lucru. Capacitatea reală a economiei nu permite noi creșteri ale salariului minim. Acest fapt ar însemna efecte contrare față de ce ne dorim”, a declarat Călin Ile, vicepreședinte Confederația Patronală Concordia, citat în comunicat.

Ads

Situația economică din sectorul privat, defalcată pe sectoare de activitate

În sectoare cheie precum transporturile rutiere, HoReCa și industria mobilei, profitabilitatea a scăzut sub 4%, iar costurile operaționale au crescut cu 20-100% față de 2020, relatează Concordia. În aceași timp, dobânzile bancare se mențin la 8-10%, iar întârzierile la rambursările de TVA și concedii medicale generează blocaje grave de lichiditate pentru firmele mici și mijlocii. Mai mult, condițiile economice actuale nu mai permit absorbția unei noi creșteri de costuri, fără riscul reducerii locurilor de muncă și al extinderii economiei informale.

Potrivit sursei citate, o creștere a salariului minim ar afecta, paradoxal, chiar salariații cu venituri mici, prin reducerea oportunităților de angajare și presiuni suplimentare asupra costurilor companiilor. Patronii recomandă păstrarea nivelului actual al salariului minim și pentru protejarea locurilor de muncă, deoarece menținerea nivelului actual asigură predictibilitate și permite protejarea economiei într-o perioadă de volatilitate economică și fiscală accentuată.

Ads