Cât trebuie să câștigi ca să trăiești confortabil în cele mai scumpe orașe din România. Calculele făcute de ChatGPT: Clujul depășește Bucureștiul la costul vieții

În marile orașe din România, salariul mediu nu mai garantează un trai fără griji. Cluj-Napoca a depășit Bucureștiul la costul vieții, iar pentru a trăi confortabil într-un centru urban mare, un român are nevoie, în 2025, de cel puțin 6.000–8.500 de lei net pe lună, potrivit estimărilor realizate de ChatGPT pe baza datelor recente despre chirii, prețuri și salarii.

Cluj-Napoca – cel mai scump oraș din România

Orașul de pe Someș continuă să conducă topul celor mai costisitoare centre urbane. Chiriile pentru o garsonieră centrală sau semi-centrală variază între 2.800 și 3.000 de lei, iar cheltuielile lunare totale pentru un trai confortabil pot depăși 8.000 de lei net.

Creșterea continuă a cererii pe piața imobiliară, dezvoltarea sectorului IT și afluxul de studenți și angajați din alte orașe au făcut din Cluj un loc tot mai greu de accesat pentru cei cu venituri medii. În multe cazuri, o persoană care câștigă salariul mediu local abia își acoperă costurile de bază.

București – multe oportunități, cheltuieli pe măsură

Capitala României rămâne un magnet pentru locuri de muncă și venituri mai mari, însă traiul aici este costisitor.

O garsonieră într-o zonă bună costă în jur de 2.500–2.800 de lei, iar utilitățile, mâncarea și transportul împing cheltuielile totale spre 7.000–8.000 de lei net lunar pentru o persoană singură.

Bucureștiul are avantajul unei piețe salariale mai generoase decât restul țării, dar ritmul scumpirilor în domeniul locuințelor și serviciilor a crescut semnificativ în 2024–2025, odată cu relansarea economică și inflația persistentă.

Brașov – oraș turistic, costuri în creștere

Brașovul a devenit tot mai atractiv pentru tinerii profesioniști, dar și pentru românii care lucrează remote. Creșterea cererii pentru locuințe și turismul intern intens au dus la scumpiri vizibile.

Chiriile pentru o garsonieră centrală se situează între 1.800 și 2.300 de lei, iar un trai confortabil necesită 6.500–7.500 de lei net lunar.

Locuitorii apreciază aerul curat și ritmul mai calm, dar costurile încep să rivalizeze cu cele din orașele mai mari.

Timișoara – echilibru între venituri și cheltuieli

În vestul țării, Timișoara reușește încă să păstreze un echilibru între costul vieții și nivelul salariilor.

Chiriile pentru o garsonieră bună sunt în jur de 2.000–2.400 de lei, iar pentru un trai confortabil sunt necesari 6.500–7.000 de lei net lunar.

Orașul beneficiază de un standard ridicat al serviciilor și de o economie locală stabilă, însă și aici prețurile cresc constant, mai ales în zonele centrale.

Iași – capitala Moldovei, mai accesibilă, dar în continuă scumpire

Iașiul rămâne printre orașele mari mai accesibile, dar decalajul față de restul țării se micșorează vizibil.

O garsonieră centrală costă între 1.800 și 2.200 de lei, iar venitul necesar pentru un trai confortabil se situează în jur de 6.000 de lei net lunar.

Creșterea investițiilor și extinderea sectorului IT au dus la o cerere mai mare pe piața imobiliară și la o creștere a costului vieții în ultimii doi ani.

Cât costă, de fapt, „confortul” urban

Un trai confortabil nu înseamnă lux, ci posibilitatea de a acoperi cheltuielile lunare fără stres financiar, de a ieși în oraș și de a economisi o sumă modestă.

În 2025, pentru o persoană care locuiește singură, pragul de confort se situează între 6.000 și 8.500 de lei net lunar, în funcție de oraș. Pentru o familie tânără, bugetul necesar se dublează.

Deși salariile medii au crescut în ultimii ani, ele nu țin pasul cu ritmul scumpirilor din marile centre urbane.

Astfel, România devine tot mai clar o țară în care nivelul de trai depinde nu doar de venitul tău, ci și de codul poștal.

