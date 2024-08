Scumpirile și cheltuielile tot mai mari îi pun în dificultate pe mulți dintre români, mai ales pe cei care nu au beneficiat de creșteri consistente de salariu în ultimii ani.

Este contextul în care o româncă a deschis o discuție în mediul online pentru a afla de câți bani are nevoie o familie pentru o viață decentă.

"Lansez o discuție, ce înseamnă pentru fiecare un nivel de trai decent și în România cam ce venituri ar trebui să ai per familie pentru un așa-numit trai decent?

PS: oraș mare, un copil", a scris aceasta pe grupul Buget de familie.

"Decent e să mergi la restaurant când vrei"

Postarea a strâns aproape 300 de comentarii cu diverse opinii. Sumele vehiculate variază. Unii au ținut să definească ce înseamnă pentru ei un trai decent.

“Depinde de înseamnă trăi decent....Noi, familie de 4 persoane, cei doi copii (5 și 7 ani) cheltuim lunar pe mâncare aproximativ 1300 lei, facturi, 2 mașini etc, ne ducem undeva în 6500 lei max 7000 lei cu tot cu bonurile de masă. (București)

În lunile în care se cumpără și câte ceva de îmbrăcat/ încălțat într-adevăr bugetul mai crește puțin.“

Ads

“Traiul decent se referă prea puțin la mâncare. Din păcate, noi, românii, o punem pe primul loc și avem impresia că dacă mergem la Lidl o dată pe săptămână și avem mâncare, asta se cheamă trai decent. Nu, decent e să mergi la restaurant când vrei, să ieși la film, la operă, la spectacole, la expoziții, să călătorești în țară/străinătate măcar de 4 ori pe an, să îți cultivi o bibliotecă calitativă, să oferi copiilor tabere, cursuri, activități. Să pui bani deoparte fără mari eforturi, să investești banii în ridicarea nivelului de trai cu activități frumoase, relaxante. Pe românește, să nu ai grija zilei de mâine. N-aș putea să aproximez o sumă pentru asta. Depinde și de ceea ce înțelege fiecare din valoarea banului. Poate un 25.000 -30.000 lei pe lună ar fi suficienți unei familii cu 4 membri, dar nu am de unde să știu pentru că nu suntem acolo.”

“îți zic eu că fix 30.000 lei e media/lună. Pentru: tot ce ține de casă, mâncare bună nutritiv, benzină, asigurări sănătate, grădinița privată, psihoterapie, sport, cărți pentru copil, taxe firmă. Dacă vrei vacanțe și economii, sari de 30k lejer.”

Ads

“Depinde la ce vă raportați. Eu mă raportez la decența traiului celor din Occident. Nu spune nimeni că dacă duci stilul de viață de mai sus nu poți fi modest/ decent. Am avut ocazia de a cunoaște un cuplu 50+ extrem de bogat, dar modest că atitudine. Oamenii călătoresc, merg la operă în Milano ori de câte ori doresc, sunt cultivați, citiți și modești prin atitudine, fac asta pentru sufletul lor și nu încearcă să impresioneze pe nimeni. Sunt foarte discreți. Să duci un trai modest, echilibrat, înseamnă să te îngrijești mai ales de suflet, și mai puțin de stomac. Mâncarea contează, dar să nu facem din asta un mod de viață, o preocupare care să ne răpească anii, viața, tinerețea. Eu așa gândesc, nu vreau să conving pe nimeni.”

“2 adulți și 1 copil, oraș mare minim 19.000/20.000. Dar depinde ce înțelege cineva prin trai decent. Printr-un trăi decent eu înțeleg și o vacanță, și un pantof mai aparte și o cină în oraș etc.“

Ads

"Să nu te îngrozești că vin facturile sau ratele"

“Trai decent? La finalul lunii să mai ai bani (nu neapărat extrem de mulți) dar, să nu fii nevoit să aștepți salariul, că s-au terminat fondurile.

Să nu trebuiască să te uiți în supermarket la toate prețurile, dacă îți dorești ceva (că mâncare mă refer) să îți poți cumpăra.

Să poți avea o locuință suficient de spațioasă pentru câți membrii sunt în familie.

Să nu te îngrozești că vin facturile sau ratele.

Să îți permiți ca per sezon să cumperi haine, atât pentru adulți cât și pentru copii (fără să ai bani strânși special pentru asta - vorbesc de haine obișnuite nu de “firmă”).

Să îți permiți 1-2 activități extra pentru copii, cât și pentru tine.

Să poți merge în 1-2 concedii pe an.

Să ai acces la servicii medicale de calitate.

Să îți permiți o mașină care să fie sigură (nu de lux dar nici una veche care doamne ferește nu ști când te lasă-n drum..).

Ads

Să poți ieși în weekend la un restaurant/loc de relaxare/înghețată.

Să îți poți comanda mâncare atunci când nu ai timp de gătit (în special în timpul săptămânii).

Pentru toate astea, în funcție de câți membri sunt în familie și orașul în care locuiești, trebuie un venit care din păcate, de multe ori, este considerat foarte mare (deși ar fi un venit normal)”.

"Minimum 20 000 ron pe lună. Cu 2 copii și două mașini"

“Depinde ce înțelegi tu. Pentru mine trăi decent înseamnă să nu am rate și să îmi permit să merg într-o zi de marți oriunde (mă rog, în limite rezonabile), fără să mă gândesc de unde fac rost de bani sau să plâng că trebuie să schimb roțile de la mașină.

Minim 20 000 ron pe lună. Cu 2 copii și două mașini.“

"Venituri actuale în jur de 12.000, punem cam 7000 deoparte pe lună"

Cineva care economisește o mare parte din veniturile lunare reușește totuși să trăiască decent.

“Familie cu 2 copii, oraș mare, venituri actuale în jur de 12.000, punem cam 7000 deoparte pe lună. Avem un trăi decent, cu tot ce ne trebuie și ceva (mult) în plus, concedii cel puțin două pe an. Dar suntem atenți la buget și organizare.”

Ads

“Noi, familie cu 2 copii, în oraș mic, cred că 10000 ron ar fi un trăi decent.

Ceea ce eu consider decent înseamnă: mâncare proaspătă și variată (peste, carne, legume, lactate etc), o activitate extra copii, haine jucării nici multe nici puține și de calitate, 1 sau 2 vacanțe pe an (căutăm oferte, oricum de vreo 3 ani nu am mai mers), în cazul vreunei probleme de sănătate să putem merge la medic și lua tratamentele necesare. Avem 2 mașini în întreținere, mai vechi. Dacă am mai și strânge pentru copilași un fond, ar fi bine.“

"Pentru București, părerea mea e că ar trebui minim 10.000-12.000 lei pe lună"

Cineva aduce în discuție un alt criteriu.

“Depinde foarte mult de orașul în care locuiești, fiecare oraș având costuri diferite de trai. Pentru București, părerea mea e că ar trebui minim 10.000-12.000 lei pe lună ca familie pentru un nivel decent.”

“Sunt foarte multe lucruri care contează. Eu consider că dacă ai costuri pentru locuința - gen chirie/rată, locuiești în mediul urban, ai o mașină cumpărată cu credit, un serviciu la care te duci fizic, un grup de prieteni și evenimente de gen nuntă și botezuri, ai un hobby, te duci în cel puțin un concediu pe an 7 zile în afara țării, pui și ceva bani deoparte pentru viitor, pentru o familie 2 persoane plus un copil, 18 000 ron. Această este definiția mea de trăi decent. Orice parte se taie, adică fără rate, mașină cumpărată din economii, suma scade”.

Ads