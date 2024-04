Toată lumea se declară afectată de scumpiri și cei mai mulți se străduiesc să fie mai atenți cu banii cheltuiți ți să facă economii.

Chiar și cei cu salarii generoase au probleme cu gestionarea banilor. Este tema de discuție deschisă de o româncă în mediul online. Potrivit femeii, veniturile lunare ale familiei de 14.000 de lei lunar sunt insuficiente uneori pentru doi adulți și un copil.

"Nu reușesc să economisesc bani"

Femeia și-a început relatare menționând că nu reușește să pună bani deoparte. Aceasta e precizat și care sunt principalele cheltuieli.

"Am nevoie de un sfat, pentru că nu reușesc să economisesc bani decât în perioade scurte, apoi fac cumva și reușesc să întru pe făgașul cheltuielilor. Am învățat multe lucruri de la acest grup și am avut perioade în care chiar am pus bani frumoși deoparte sau am economisit mulți bani, datorită ofertelor chiar bune.

Familie cu 1 copil de 2 ani.

Avem venituri cam 14.000 de lei lunar, următoarele cheltuieli:

1600 lei rată la un credit de nevoi personale,

1900 creșă copilului

1000 de lei întreținere

1000 de lei benzină (nu avem cum să ne lipsim)

Cam 1000 de lei pe mâncarea efectivă pe o luna (primim multe de la rude de la țară)

Și restul banilor zboară efectiv pe nimicuri. Zilnic dau câte 30 de lei pe zi pe mâncare, mai iau cafea uneori, ieșiri în parc, comenzi pe Shein, și așa mă trezesc la final de luna că mai am puțin. Culmea, când știm că mai avem puțini bani, ne organizăm exemplar.

Dar nu mai pot. Îmi este rușine și mă simt prost că avem atât de mulți bani și nu reușim să ne organizăm, simt că îmi bat joc de bani.

Am avut perioade când notăm tot ce cheltuim, dar nu reușim să ne ținem de obiceiul asta.

Cu ce să începem? Vă rog mult, fără comentarii răutăcioase", a scris această pe grupul Buget de familie.

"E o diferență enormă!"

În comentarii, aceasta a primit mai multe sfaturi de la membrii grupului. Unii sunt în aceeași situație. Cineva a găsit soluții salvatoare într-o carte subliniind că sfaturile de care ține acum cont fac diferența clară între vechiul și actualul comportament financiar.

"Familie monoparentală, un adult și doi copii. Întâi achit absolut tot ce înseamnă factură, apoi trag pe dreapta banii de economii, banii de vacanțe și banii pentru situații neprevăzute. Abia pe suma rămasă îmi fac socotelile până la sfârșit de lună. Merge brici așa."

"Părerea mea e că atâția bani cât ai, atât cheltui. Ai mult, cheltui mult."

"Recomand din inima cartea The total money makerover a lui Dave Ramsey + showurile lui+cont instagram. Are niște pași excelenți pentru a economisi.

Noi aplicăm de la începutul anului lucrurile practice spuse de el și pașii și e o diferență enormă! Nu ne vine să credem că mai avem bani la finalul lunii, pentru că de obicei era prea multă lună la finalul banilor. Menționez că suntem 2 adulți și 3 copii pe un singur salar.”

"Încerc să fac pe săptămână un plan legat de gătit"

Altcineva a relatat care sunt regulile pe care le respectă. planul săptămânal de gătit fiind printre acestea.

"Poate o să pară zgârcenie dar: evit să merg la plimbare în mall (inevitabil intri și strici bani), o dată pe lună fac grosul de cumpărături (făina, zahăr, ulei, carne etc) iar apoi încerc să fac pe săptămâna un plan legat de gătit și automat ce alimente mai am nevoie pe acea săptămâna, preferabil să merg la acele cumpărături singură (dacă e și copilul cu mine se mai pun și altele în coș), când ies în parc/plimbare îmi pot pune o cafea în termos și obligatoriu în geantă ceva de ronțăit+ apă, fac cumpărături o dată pe sezon pentru copil (oricum cresc și nu apucă să le poarte pe toate), de anul acesta am inventat o pușculiță dintr-o cutie de pantofi (lipită cu scotch să nu o pot deschide) în care depun lunar o suma de bani (la finalul anului o voi deschide și vreau să plătesc anticipat din credit), nu zic să nu mai comandați online. dar stabiliți de la început care este acea sumă și nu vă abateți de la ea. Eu urăsc temu și jumbo, tot 5 lei și la casă când plătesc zboară milioanele."

"Cazul meu: primul lucru pe care îl fac atunci când iau salariul este să mă plătesc pe mine. Am o sumă fixă lunară pe care o economisesc. Fie cont de economii, fie depozit ori mici investiții. Abia după acest pas pornesc cu planificarea cheltuielilor lunare și a banilor în traiul de zi cu zi. Dacă aș fi în situația ta așa începe cu plata anticipată a acelui credit. O dată transferați spre scăderea ratei acolo rămân banii, nu va mai pot ademeni. Poate fi un exercițiu bun de a va obișnui cu economisirea. Oricum ești pe drumul cel bun. Îți știi bugetul, ții evidența cheltuielilor, știi și ceva teorie."

"Nu aveți un scop și de aceea dați banii pe nimicuri"

Cineva indică lipsa unui scop drept cauză a banilor irosiți.

"Cred că nu aveți un scop și de aceea dați banii pe nimicuri. Încercați să economisiți 3-6 salarii într-un cont pe care să îi aveți pentru zile negre. Eventual încercați un cont la termen, sau în euro pentru a fi mai greu de accesat.

Observ că aveți datorii, de ce nu vă propuneți să le plătiți anticipat?

Iar ulterior după ce le-ați achitat puteți începe să vă gândiți la investiții, poate să achiziționați un apartament pentru cel mic și să îl închiriați sau să investiți în acțiuni/ titluri de stat."

"Dați mai mulți bani la rambursarea creditului și așa nu o să va mai rămână pentru nimicurile de care vreți să scăpați."

"Urmează înscrierile la grădiniță de stat pentru grupa mică (Mai sau Iunie). Vă recomand să verificați ce opțiuni aveți pentru zona voastră (aproape de casă, sau job) și să vedeți cerințele. Anul trecut, noi nu am intrat din prima tură, dar s-au suplimentat locurile (40 de extra locuri) și am prins loc în august, cu începere în Sept. Așa ne-am scutit de cei 1700 lei pe luna pentru grădi privată. Altă opțiune intrată anul asta, ar fi dacă puteți deconta la locul de muncă, cheltuielile cu grădinița/ creșa. Nu știu cerințele, dar merită să va interesați. Decontul poate să fie până la maxim 1500 de lei pe lună. (să mă corecteze cineva, dacă greșesc)”.

“Când primiți banii puneți într-un cont de economii de care nu va atingeți un procent. Aș zice 30% minim având în vedere veniturile și cheltuielile."

"Sunt regina cheltuielilor pe nimicuri"

Și alte persoane se regăsesc în problema expusă de autoarea postării.

"Și eu sunt regina cheltuielilor pe nimicuri. Adică dacă aș elimina cumva aceste nimicuri din viață mea, cred că aș reuși să economisesc minim 1500 lei pe luna. Dar cumva și eu fac ceva greșit și deci sunt în aceeași barcă cu tine. Poate au alți membri idei să mă inspir și eu. Singurul lucru care îl fac și ține până la un moment dat este că în ziua de salariu să transfer o parte din bani ori într-un subcont ori pe revolut sau mai nou salt bank. Și cumva îi pun acolo că într-o pușculița. Însă tot așa iau din ei și nu fac mare lucru. Ce e drept am început să mai dezinstalez din aplicațiile pentru shopping iar multe lucruri în stare bună și foarte bună le mai vând pe la bazaruri sau pe vinted. Și cu banii de acolo mai cumpăr altele. Noi avem 2 copii și când ieșim cu ei undeva sub 2-300 lei nu scăpăm (parc/zoo/whatever: baloane, înghețată, diverse porcărioare și gustări pe care mi le asum că le vom cumpără încă înainte să plec de acasă."