La cât a ajuns pensia medie în România, la finalul lunii iulie. Domeniul defavorizat unde veniturile medii ale pensionarilor nu depășesc 700 de lei pe lună

Potrivit ultimelor date centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în România erau înregistrați, în luna iulie 2025, un număr de 4.693.461 de pensionari, iar pensia medie a ajuns la 2.769 de lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.748.352 de persoane, dintre care 2.146.592 femei. Pentru cei ieșiți din câmpul muncii în acest moment, pensia medie fiind de 3.096 de lei. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 12,993 miliarde lei, iar din totalul pensionarilor, 550.738 aveau perioade lucrate în agricultură, pensia medie în acest sector fiind de doar 711 lei.

În ceea ce privește pensiile anticipate, acest tip de venit a fost încasat, în iulie 2025, de 3.911 de persoane (3.965 de lei pensie medie), pensie anticipată parțială au primit 93.846 de persoane (2.785 de lei, pensia medie) și pensie de invaliditate 406.764 de persoane (pensie medie de 1.119 lei), dintre care 45.492 de persoane pentru gradul I de invaliditate (973 lei, pensie medie).

În aceeași lună, pensie de urmaș s-a acordat unui număr de 440.490 de persoane (1.495 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 98 de pensionari (540 de lei, în medie).

