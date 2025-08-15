La cât a ajuns pensia medie în România, la finalul lunii iulie. Domeniul defavorizat unde veniturile medii ale pensionarilor nu depășesc 700 de lei pe lună

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 15 August 2025, ora 18:12
245 citiri
La cât a ajuns pensia medie în România, la finalul lunii iulie. Domeniul defavorizat unde veniturile medii ale pensionarilor nu depășesc 700 de lei pe lună
Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.748.352 de persoane. FOTO Pixabay

Potrivit ultimelor date centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în România erau înregistrați, în luna iulie 2025, un număr de 4.693.461 de pensionari, iar pensia medie a ajuns la 2.769 de lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.748.352 de persoane, dintre care 2.146.592 femei. Pentru cei ieșiți din câmpul muncii în acest moment, pensia medie fiind de 3.096 de lei. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 12,993 miliarde lei, iar din totalul pensionarilor, 550.738 aveau perioade lucrate în agricultură, pensia medie în acest sector fiind de doar 711 lei.

În ceea ce privește pensiile anticipate, acest tip de venit a fost încasat, în iulie 2025, de 3.911 de persoane (3.965 de lei pensie medie), pensie anticipată parțială au primit 93.846 de persoane (2.785 de lei, pensia medie) și pensie de invaliditate 406.764 de persoane (pensie medie de 1.119 lei), dintre care 45.492 de persoane pentru gradul I de invaliditate (973 lei, pensie medie).

În aceeași lună, pensie de urmaș s-a acordat unui număr de 440.490 de persoane (1.495 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 98 de pensionari (540 de lei, în medie).

Profitul net al Grupului BVB a scăzut de aproape șase ori în primul semestru, la 1,48 milioane lei. Veniturile operaționale au scăzut și ele
Profitul net al Grupului BVB a scăzut de aproape șase ori în primul semestru, la 1,48 milioane lei. Veniturile operaționale au scăzut și ele
Veniturile operaționale ale Grupului BVB au scăzut cu 4%, în primul semestru, la 37,21 milioane lei, pe fondul scăderii veniturilor segmentului de tranzacționare, în timp ce profitul a fost...
Cât a ajuns salariul mediu net în România. Domeniile în care angajații câștigă cei mai mulți bani. În multe sectoare veniturile sunt extrem de mici
Cât a ajuns salariul mediu net în România. Domeniile în care angajații câștigă cei mai mulți bani. În multe sectoare veniturile sunt extrem de mici
În iunie 2025, câștigul salarial mediu net în România a fost 5.539 lei, în creștere cu 31 lei (+0,6%) față de luna mai. Cele mai mari salarii s-au înregistrat în fabricarea produselor de...
#venituri, #pensie, #pensie medie Romania, #Casa Nationala de Pensii, #cnpp, #pensionari, #pensii agricultori, #pensionare anticipata, #pensie de urmas , #Pensii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A auzit cum a numit Donald Trump intalnirea cu Vladimir Putin si n-a stat pe ganduri. Reactia face inconjurul lumii
Adevarul.ro
15 august, Sfanta Maria Mare. Traditii si ce nu este bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifica Pastele verii
DigiSport.ro
La 32 de ani, "cea mai frumoasa femeie din lume" a aparut in fata tuturor fara machiaj si a spus ce operatii are, de fapt

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. La cât a ajuns pensia medie în România, la finalul lunii iulie. Domeniul defavorizat unde veniturile medii ale pensionarilor nu depășesc 700 de lei pe lună
  2. SUA vrea să învingă China și Rusia printr-o metodă revoluționară: un reactor pe lună până în 2030
  3. Firmele pierd „o punte vitală de lichiditate exact când finanțarea bancară e mai scumpă și mai greu accesibilă”. Cum se schimbă radical eșalonarea dărilor la stat
  4. Noul model AI DeepSeek, amânat pentru că cipurile chinezești nu au făcut față. Compania a fost forțată să importe din SUA
  5. România se îndreaptă către recesiune, avertizează un analist. Ce ar trebui să conțină al treilea pachet de măsuri pentru a reveni la creștere
  6. Fondurile pentru digitalizarea statului român, blocate în hârtii și decizii greșite. CEO-ul Regista: „E un eșec clar”
  7. Omul-cheie al lui Elon Musk pleacă din xAI și își face propria companie
  8. Prosumatorii au asigurat, de Sf. Maria, cea mai mare parte din consumul de energie din România
  9. Probleme tehnice cu noile cărți de identitate electronice. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”
  10. Albania ar vrea să își facă un ministru AI, imun la nepotism, interese și corupție. Țara din Balcani mizează pe inteligența artificială ca să scape de corupție și să intre în UE