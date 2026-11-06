România, al patrulea salariu mediu de la coadă, la nivel european. În ce țări europene se câștigă cel mai bine

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 18:11
452 citiri
România, al patrulea salariu mediu de la coadă, la nivel european. În ce țări europene se câștigă cel mai bine
Cel mai ridicat nivel al salariului mediu ajustat cu normă întreagă a fost în Luxemburg, 85.600 de euro. FOTO Pixabay

Oficiul European pentru Statistică (Eurostat) a publicat vineri, 6 noiembrie, un nou set de date cu privire la salariul mediu anual ajustat al angajaților cu normă întreagă din Uniunea Europeană. Cifrele Eurostat indică faptul că venitul mediu a ajuns anul trecut la 41.500 de euro, în creștere cu 4,3% comparativ cu anul 2024, când acesta s-a situat la 39.800 de euro.

În rândul statelor membre UE, cel mai scăzut nivel al salariului mediu anual ajustat cu normă întreagă a fost în Bulgaria (16.200 euro), Grecia (18.800 euro), Ungaria (20.100 euro) și România (20.818 euro, de la 19.397 euro în 2024).

De partea opusă a topului, cel mai ridicat nivel al salariului mediu ajustat cu normă întreagă a fost în Luxemburg, 85.600 de euro. Danemarca ocupă locul al doilea, cu 73.500 de euro, iar Irlanda se află pe poziția a treia, cu 64.400 de euro. În zona de mijloc a clasamentului se află țări precum Slovenia, cu un salariu mediu anual de 37.500 de euro, Spania, cu 35.100 de euro, Malta, cu 35.000 euro, și Italia, cu 34.200 euro.

Deși țara noastră a înregistrat o creștere de aproximativ 7,3% într-un singur an, valoarea salariului mediu anual ajustat rămâne la aproximativ jumătate din media Uniunii Europene.

Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim e depășit cu peste 1.700 lei de costul unui trai decent
Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim e depășit cu peste 1.700 lei de costul unui trai decent
Un adult care locuiește singur în România are nevoie de un venit lunar de cel puțin 4.407 lei pentru a-și asigura un trai minim decent, potrivit unor calcule făcute de Ziare.com, pe baza unui...
Românii riscă să plătească și mai mult pentru gaze și curent, după cea mai mare scumpire din UE. Ce se pregătește pentru facturile din această iarnă
Românii riscă să plătească și mai mult pentru gaze și curent, după cea mai mare scumpire din UE. Ce se pregătește pentru facturile din această iarnă
România a înregistrat cele mai mari creșteri ale prețurilor la electricitate și gaze pentru populație din Uniunea Europeană în primul semestru din 2026, față de aceeași perioadă a...
#venituri, #venituri romani, #Salariu mediu Romania, #Eurostat Romania, #Eurostat Romania statistica, #salarii romani, #venituri ue , #salarii
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Trump a identificat vinovatii: alegatorii. " au avut o zi mare marti"
Adevarul.ro
De la "El Dorado" al carbunelui la paradisul montan. Cum se transforma Valea Jiului dupa aproape doua secole de minerit
DigiSport.ro
A refuzat convocarea la echipa nationala si s-a terminat! "Selectionerul s-a enervat si nu-l mai cheama niciodata"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Erbașu avertizează: Zeci de mii de angajați riscă să fie concediați, iar salariile ar putea scădea. Statul are datorii de peste un miliard de euro către constructori
  2. Impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu va fi aplicată în anul 2027. "Nu cred că e nevoie de șocuri în plus", spune ministrul Nazare
  3. Inteligența artificială începe să verifice pe ce se duc banii din conturile bancare. Noua funcție care poate descoperi plățile inutile
  4. Un producător de smartphone-uri pregătește un ecran pe spatele telefonului și o baterie imensă. Ce știm despre el
  5. Airbnb pregătește o schimbare majoră pentru rezervările de vacanță. Inteligența artificială va putea organiza călătoriile
  6. Oamenii de știință au găsit o metodă neobișnuită de a modifica sticla. Materialele viitorului ar putea avea proprietăți care păreau imposibile până acum
  7. Sony pregătește PlayStation 6 și oferă primele indicii despre lansare. Ce se întâmplă cu noua consolă
  8. România, al patrulea salariu mediu de la coadă, la nivel european. În ce țări europene se câștigă cel mai bine
  9. TAROM și CE Oltenia, cu restructurările neîndeplinite. Noul Guvern pregătește negocieri urgente cu Bruxelles-ul
  10. Nazare, semnal de alarmă în privința bugetului pe 2027. "Primim direct cartonașul roșu". Care e obiectivul de deficit al României în următorii 3 ani

Ultimele emisiuni

Acum 7 ore

Update Politic,
Radu Miruță, despre guvernarea PSD și ce face USR în Opoziție, acolo unde este și AUR