România, al patrulea salariu mediu de la coadă, la nivel european. În ce țări europene se câștigă cel mai bine

Cel mai ridicat nivel al salariului mediu ajustat cu normă întreagă a fost în Luxemburg, 85.600 de euro. FOTO Pixabay

Oficiul European pentru Statistică (Eurostat) a publicat vineri, 6 noiembrie, un nou set de date cu privire la salariul mediu anual ajustat al angajaților cu normă întreagă din Uniunea Europeană. Cifrele Eurostat indică faptul că venitul mediu a ajuns anul trecut la 41.500 de euro, în creștere cu 4,3% comparativ cu anul 2024, când acesta s-a situat la 39.800 de euro.

În rândul statelor membre UE, cel mai scăzut nivel al salariului mediu anual ajustat cu normă întreagă a fost în Bulgaria (16.200 euro), Grecia (18.800 euro), Ungaria (20.100 euro) și România (20.818 euro, de la 19.397 euro în 2024).

De partea opusă a topului, cel mai ridicat nivel al salariului mediu ajustat cu normă întreagă a fost în Luxemburg, 85.600 de euro. Danemarca ocupă locul al doilea, cu 73.500 de euro, iar Irlanda se află pe poziția a treia, cu 64.400 de euro. În zona de mijloc a clasamentului se află țări precum Slovenia, cu un salariu mediu anual de 37.500 de euro, Spania, cu 35.100 de euro, Malta, cu 35.000 euro, și Italia, cu 34.200 euro.

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Deși țara noastră a înregistrat o creștere de aproximativ 7,3% într-un singur an, valoarea salariului mediu anual ajustat rămâne la aproximativ jumătate din media Uniunii Europene.

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