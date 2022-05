Starurile internaţionale în ţinute extravagante au defilat, luni, la Gala anuală de la Metropolitan Museum of Art din New York pentru o seară filantropică, după două ediţii bulversate de pandemie, scrie AFP.

Lista de 400 de staruri din modă, muzică, cinema, reţele de socializare, politică sau companii - americane - a fost secretă până în ultimul moment: publicul le-a văzut pe Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Cardi B, Megan Thee Stallion, Lenny Kravitz, Ariana DeBose, Sarah Jessica Parker, Gigi şi Bella Hadid şi Stromae.

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a ridicat braţul în faţa mulţimii. Pe cale de a cumpăra Twitter, el a promis pe covorul roşu să facă din aceasta reţeaua de socializare „cea mai incluzivă posibil”.

Hillary Clinton a salutat „spiritul Americii” strălucind la gală. Au fost prezente şi actriţele Glenn Close, Sigourney Weaver şi Jessica Chastain.

35.000 de dolari intrarea

Primii sosiţi, Emma Chamberlain, personalitate YouTube, a apărut într-o rochie Louis Vuitton, iar marea amfitrioană a serii, redactorul-şef Vogue, Anna Wintour, a purtat o ţinută Chanel.

Oaspeţii au plătit 35.000 de dolari pentru un loc la cina de gală, 200.000 şi 300.000 de dolari a costat o masă plătită de un mecena, conform cifrelor neoficiale de anul trecut. Adică un total estimat la mai mult de 16 milioane de dolari.

Două mari tenismene și-au făcut apariția la gala Met. Caroline Wozniacki, daneza care a învins-o pe Simona Halep în finala Australian Open (retrasă între timp), și Venus Williams, care are 7 titluri de Grand Slam în palmares.

Tennis at the MET 👗@Venuseswilliams & @CaroWozniacki celebrated the "In America: An Anthology of Fashion" theme in New York City 🗽#MetGala pic.twitter.com/vrWnG8znw8