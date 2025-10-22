Australian Open: Venus Williams, eliminata de "noua Serena"

Venus, cea mai mare dintre surorile Williams, a fost eliminata in sferturile de finala de la Australian Open de o sportiva care este considerata de multi specialisti urmasa Serenei.

Madison Keys a reusit sa se califice in semifinalele primului turneu de Grand Slam al anului dupa un meci-maratoc, de trei seturi.

Pustoaica in varsta de 20 de ani s-a impus cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4.

In penultimul act de la Melbourne, Keys o va intalni pe cea care ii este idol si, totodata, etalon, Serena Williams.

Lidera clasamentului mondial nu a avut probleme in sfertul de finala cu Dominika Cibulkova, impunandu-se cu un dublu 6-2.

In cealalta semifinala feminina de la Australian Open se vor intalni Maria Sharapova si conationala ei, Ekaterina Makarova, cea care a trimis-o acasa pe Simona Halep.

M.D.

Ads