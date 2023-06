Scandal monstru în meciul dintre Venus Williams și Camila Giorgi: "A fost cel mai josnic moment din cariera ei" VIDEO

Venus Williams și Camila Giorgi s-au întâlnit în primul tur la Birmingham, oferind un meci cu scântei.

În primul set al partidei, Venus Williams (43 de ani) a alunecat și a căzut, ea fiind deja accidentată la genunchi.

Dar Camila Giorgi nu a ținut cont de starea adversarei, a strâns din pumn și s-a bucurat pentru punctul câștigat.

Fosta jucătoare Rennae Subbs, actuală antrenoare, a rămas șocată de gestul italiencei: "Camila Giorgi tocmai a strigat Si când Venus Williams a căzut și a țipat! Adică ce naiba!!! Cred sincer că acesta ar putea fi cel mai josnic moment al carierei sale!!!! Și NICIODATĂ nu vrei să vezi această față uitându-se la tine acum! Haide, Vee!".

Venus, victorie după un meci de peste trei ore

Lui Venus nu i-a căzut bine reacția italiencei și s-a uitat urât la ea. Americanca de 43 de ani s-a răzbunat pe teren, câștigând cu 7-6, 4-6, 7-6, după un meci fabulos, care a durat trei ore și 15 minute. Williams a condus cu 5-2 în decisiv, dar Giorgi a împins setul în tie-break, unde Venus s-a impus cu 8-6.

Camilla Giorgi just yelled Si when @Venuseswilliams just fell over and screamed! I mean wtf!!! I honestly think that could be the lowest moment of her career!!!! And you NEVER want to see this face coming at you now! Come on Vee! pic.twitter.com/q9QvZ2N8de

Venus Williams slips & falls against Camila Giorgi.

This could’ve been a lot worse. She’s already playing with an injured knee. Thankfully she’s okay 🙏🏼

The crowd cheered for her as she got back up to her feet ❤️ pic.twitter.com/U93EeolUvz