Continuă aventura pentru Venus Williams la US Open, la 45 de ani

Eliminată la simplu, Venus Williams s-a calificat joi în turul doi la dublu la US Open. La 45 de ani, aventura sportivei americane în circuitul WTA continuă, relatează AFP.

Williams şi sportiva canadiană Leylah Fernandez s-au impus cu 7-6 (4), 6-3 în faţa echipei favorită 6, formată din australiana Ellen Perez şi ucraineanca Lyudmyla Kichenok.

„Este cea mai bună parteneră cu care am jucat, în afară de Serena”, a declarat Venus Williams după meci. „Suntem aproape la fel”, a continuat ea. „Jucăm în acelaşi fel. Eu sunt doar puţin mai înaltă”, a adăugat ea zâmbind (1,85 m faţă de 1,68 m pentru Fernandez).

După o pauză de 16 luni, Williams a revenit pe circuit în iulie, la Washington, unde a trecut chiar de un tur, eliminând-o pe conaţionala sa Peyton Stearns, numărul 35 mondial.

Luni, în primul tur la simplu la US Open, ea i-a dat bătăi de cap cehoaicei Karolina Muchova, în faţa căreia a luat un set înainte de a pierde cu 3-6, 6-2, 1-6.

