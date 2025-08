Venus Williams, final de aventură, la 45 de ani: ”Patru meciuri este mult!”

Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, a fost învinsă categoric joi de poloneza Magdalena Frech (locul 24 WTA), scor 6-2, 6-2, în optimile de finală de la Washington.

„Din păcate, astăzi nu mai aveam energie, am încercat să găsesc putere, dar nu am reuşit. Patru meciuri în prima săptămână (inclusiv cele de dublu, n.r.) este mult!”, a spus jucătoarea americană.

Cu 48 de ore mai devreme, sora mai mare Williams a impresionat eliminând-o cu 6-3, 6-4 pe compatrioata sa Peyton Stearns, numărul 35 mondial, care are jumătate din vârsta ei. O performanţă care a făcut-o a doua jucătoare cea mai în vârstă din istorie care a câştigat un meci în circuitul WTA, la peste douăzeci de ani după o altă legendă, Martina Navratilova, la 47 de ani, în 2004.

„M-am distrat foarte mult, am putut juca multe meciuri aici, este un plus, nu aş putea fi mai fericită de prima mea săptămână”, a declarat ea. "Vestea bună este că încă am controlul asupra punctelor. Important este să pun mingea în teren, iar asta nu am făcut astăzi. Dar ştiu că pot juca mai bine şi că voi juca mai bine”, a precizat Venus.

La peste treizeci de ani de la debutul său în circuitul WTA (în 1994), americanca cu şapte titluri de Grand Slam şi patru titluri olimpice nu intenţionează să se oprească aici: este aşteptată acum la WTA 1000 de la Cincinnati, la începutul lunii august, apoi în formula revizuită de dublu mixt la US Open, alături de Reilly Opelka.

