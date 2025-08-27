Venus Williams nu renunță. Ce decizie a luat la US Open, după ce a fost eliminată

Venus Williams va concura şi la dublu feminin la US Open, ea primind un wildcard alături de sportiva canadiană Leylah Fernandez.

La vârsta de 45 de ani, Williams s-a întors la turneul de Grand Slam de acasă pentru a 25-a oară, un record, la începutul acestei săptămâni.

Ea a fost eliminată din turneul de simplu de sportiva cehă Karolina Muchova, cap de serie numărul 11, dar va reveni pe terenurile de la Flushing Meadows alături de Fernandez, cu 23 de ani mai tânără decât ea.

Ele vor întâlni în primul tur perechea favorită cu numărul şase, formată din ucraineanca Lyudmyla Kichenok şi australianca Ellen Perez.

Williams a câştigat titlul de dublu la US Open în 1999 şi 2009, ambele alături de sora sa mai mică, Serena.

Marţi dimineaţă, Serena i-a adus un omagiu surorii sale pe reţelele de socializare, scriind pe Instagram: „Putere, curaj, determinare, clasă, perseverenţă, inspiraţie...nu există cuvinte suficiente pentru a descrie cât de mândră sunt de tine. P.S. Sper să fiu ca tine.”

Pe tabloul de dublu de la US Open se află patru românce, care vor avea următoarele confruntări în primul tur:

Jaqueline Cristian/Angelica Moratelli (România/Italia) – Ekaterina Alexandrova/Shuai Zhang (Rusia/China), cap de serie 12

Gabriela Ruse/Marta Kostyuk (România/Ucraina) – Jessica Bouzas Maneiro/Elisabetta Cocciaretto (Spania/Italia)

Monica Niculescu/Anastasija Sevastova (România/Letonia) – Saisai Zheng/Lin Zhu (China)

Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) – McCartney Kessler/Peyton Stearns (SUA)

Ads