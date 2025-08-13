Venus Williams revine în rol de Barbie, acum inclusă în colecția „Femei care Inspiră”

Venus Williams are o nouă păpușă Barbie cu imaginea sa, care face parte din colecția „Femei care Inspiră” a producătorului de păpuși, relatează AP.

Păpușa cu imaginea sportivei, care va fi lansată vineri, o va celebra pe marea jucătoare de tenis purtând echipamentul cu care a câștigat turneul de la Wimbledon în 2007.

Când a câștigat al cincilea titlu de Grand Slam din carieră, Williams a devenit prima femeie care a primit un premiu egal cu cel al bărbaților la un turneu de nivel mondial.

Păpușa, cu un preț de vânzare recomandat de 38 de dolari, o va înfățișa pe Williams îmbrăcată în alb, cu un colier cu pietre verzi, brățară, rachetă și minge de tenis.

Williams a mai avut o păpușă Barbie lansată în mai 2024, care a pus în evidență nouă sportive de excepție, ca parte a celebrării a 65 de ani de existență a Barbie.

