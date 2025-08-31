Venus Williams face senzație la US Open. La 45 de ani, a ajuns în optimi

Autor: Teodor Serban
Duminica, 31 August 2025, ora 10:55
167 citiri
Venus Williams face senzație la US Open. La 45 de ani, a ajuns în optimi
Venus Williams FOTO X Venus Williams

Fostul numărul 1 mondial Venus Williams s-a calificat, sâmbătă, alături de partenera sa Leylah Fernandez, în optimile de finală ale turneului de dublu feminin de la US Open.

Americanca în vârstă de 45 de ani şi partenera sa canadiană în vârstă de 22 de ani au învins cu 7-6 (7/1), 6-1 perechea formată din norvegianca Ulrikke Eikeri şi japoneza Eri Hozumi.

Pentru un loc în sferturile de finală, ele vor înfrunta fie perechea 100% britanică Sonay Kartal-Katie Boulter sau fie cuplul ruso-chinez Ekaterina Alexandrova-Zhang Shuai.

Revenită pe circuitul WTA la sfârşitul lunii iulie, la WTA 500 de la Washington, Venus Williams a fost eliminată în primul tur al US Open la simplu. Dar a primit în ultimul moment o invitaţie din partea organizatorilor pentru a participa la turneul de dublu.

Continuă aventura pentru Venus Williams la US Open, la 45 de ani
Continuă aventura pentru Venus Williams la US Open, la 45 de ani
Eliminată la simplu, Venus Williams s-a calificat joi în turul doi la dublu la US Open. La 45 de ani, aventura sportivei americane în circuitul WTA continuă, relatează AFP. Williams şi...
Venus Williams nu renunță. Ce decizie a luat la US Open, după ce a fost eliminată
Venus Williams nu renunță. Ce decizie a luat la US Open, după ce a fost eliminată
Venus Williams va concura şi la dublu feminin la US Open, ea primind un wildcard alături de sportiva canadiană Leylah Fernandez. La vârsta de 45 de ani, Williams s-a întors la turneul de...
#Venus Williams, #US Open, #senzatie, #optimi , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandal urias! Gabi Tamas s-ar fi luat la bataie cu un bodyguard si ar fi fost "aruncat in strada". Ce a urmat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Sorana Cirstea, jefuita la New York! Ce i-au furat din camera de hotel si apelul facut de romanca

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Venus Williams face senzație la US Open. La 45 de ani, a ajuns în optimi
  2. ”Bombă” în campionatul Olandei, cu internaționalul român pe teren
  3. Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian la US Open cu favorita gazdelor, finalista de la Wimbledon
  4. România prosperă! Calificările de joi ne-au adus o creștere impresionantă în clasamentul coeficienților
  5. Dinamo - Hermannstadt, înainte de pauza competițională. Cum s-a terminat meciul
  6. Psihologul de pe circuitul de drift a fost campion la șah: ”Tata a încercat să mă țină departe de acest sport”
  7. FCSB și-a aflat programul din Europa League. Când au fost programate meciurile cu Feyenoord, Fenerbahçe, Bologna sau Steaua Roșie Belgrad
  8. Programul Universității Craiova, din Conference League. Când vine Mainz pe Ion Oblemenco. Dueluri cu Răzvan Marin și Bogdan Racovițan
  9. Meci intensiv între U Cluj și Unirea Slobozia. Cum s-a încheiat partida
  10. Ce a făcut CSM București, în primul meci al noului sezon din Liga Zimbrilor. Meci greu cu Minaur